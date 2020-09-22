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Страну снова накрыло грибами. Белорусы хвастаются добычей

22.09.2020 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грибная лихорадка накрыла страну ласковым крылом, многих аж трясет. Вдоль леса уже не припарковаться, машины стоят в два слоя, внутрь уходят все новые цепи с ведрами и косами. Потом хвастаются добычей, заражая этой лихорадкой новых пациентов. Мы-то сами ходим за грибами в основном в соцсети: там нет паутины и сложнее заблудиться. Пока вы цепями прикованы к офисным галерам и не можете рвануть в бурелом лично, смотрите, что насобирали белорусы.

Регионы аккуратно отчитываются о намолоте грибов.

Это Гомельщина выходит из ломки. Здесь отыгрываются за прошлый сезон, который был без грибов, зато с засухой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram#грибнаяосень2020 #загрибами #лучшийсентябрь #вкусныегрибы #белыегрибы #хочубелых
Публикация от Виктория Соколова (@omrileo)

Некоторых политическая позиция не отпускает даже в лесу.

Посмотреть эту публикацию в InstagramНикогда не думал, что стану БЧБ класть. #грыбызнародам
Публикация от Сергей Петров (@pa4var)

В этом году грибы получились размером с полребенка. Не перепутай.

Посмотреть эту публикацию в InstagramГрибник и медвежонок
Публикация от Екатерина Волого (@katusha_vologo)

Посмотреть эту публикацию в InstagramНачалось....
Публикация от Марина (@kachanoga)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Svetlana Djumova M (@djumova_m)

Посмотреть эту публикацию в InstagramДождалась сезона своего любимого хобби. Улов за день: утренний и вечерний. Такие они колоритные, ароматные, ммм...Мухомор только полюбоваться, естественно)
Публикация от Елена Силич (@psy_elena_silich)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Алексей Курильчик (@kurila.blues)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Сергей (@sivukha.sergey)

Посмотреть эту публикацию в InstagramУтро в лесу
Публикация от Polinka Shmelouva (@pol_inka516)

Посмотреть эту публикацию в InstagramКак мало для счастья нужно.......!
Публикация от Veronika Razuvanova (@veronikarazuvanova)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Вероника Котлобай (@nika.kotlobay)

Брестская область тоже косит урожай, медитируя.

Посмотреть эту публикацию в InstagramЛучший способ привести мысли в порядок, осознать происходящее, отдохнуть от городской суеты. Видишь грыбы - греби. #bulbashtolst #Belarus #baranovichi #intex_press #заготовки #грыбы
Публикация от Андрей Толстик (@hedgehogbulbash)

Медитировать лучше так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram#intex_press #16сентября2020гoда #грибы2020
Публикация от oliya (@dolgayaolga_)

Да как угодно.

Посмотреть эту публикацию в InstagramМои первые грибы
Публикация от Алена Собачевская (@alena_sobachevskaya)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от @tkachukelena7374

Посмотреть эту публикацию в InstagramГрибной выдался год в Беларуси Леса Брестской области всегда славились грибными местами, а в этом году особенно. Муж с папой и дядей за пару часов 3 корзины набрали! А я в своей жизни ни одного гриба не нашла! #беларусь #брестскаяобласть #лесабеларуси #грибы2020 #грибнойгод
Публикация от Сакович ОльгаСемьяLifestyle (@oljunja_nh)

Северо-запад мощным рывком поднимается с колен.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Igor (@igorshamshur22)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Ольга Терлюк (@olgaterlyuk)

Посмотреть эту публикацию в InstagramЭто было сказочно!
Публикация от Наталья (@atashan1972)

Посмотреть эту публикацию в InstagramТихая охота началась
Публикация от Марина Касьянова (@marynacasy)

Посмотреть эту публикацию в InstagramВ этом году супер-урожай "белых" грибов Если честно, то я никогда столько не видела и не собирала!
Публикация от Позднякова Татьяна (@pozdniakova718)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Сергей Китаев (@kitaevs666)

Посмотреть эту публикацию в InstagramГрибной "психоз" не обошел сторонойНесмотря на то что полгорода выехало в лес, мы свой урожай собрали #лесныепрогулки #отдыхаемвместе #грибалка
Публикация от @oksanchik_veremchuk

Минская область пошла трещинами от лезущих наружу боровиков.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Дмитрий Кузьмич (@kuzmich240)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Екатерина Кучинская (@ekaterinakuchinska)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Татьяна Плющай (@pliushchai.tatiana)

Гродненскую область неплохо накрывает.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Аня Мандрикевич (@anya_mandrikevich)

Посмотреть эту публикацию в InstagramИдеальный #forest #forestphotography #hobby #goodmorning #goodday #grodnonews #grodno #grodnolive #хорошеенастроение #хорошееутро #прогулка #лес #гродненскаяобласть
Публикация от Александра Почебыт (@1alexandra_art)

Посмотреть эту публикацию в InstagramУрожай опят
Публикация от HalinaMeleh (@halinameleh)

Посмотреть эту публикацию в InstagramСемейная прогулка в лес#боровички#лесосеньюпрекрасен
Публикация от Татьяна Варига (@tatiana_variga)

Могилевщина сегодня выглядит так, с какой стороны ни смотри.

Посмотреть эту публикацию в InstagramА у нас во дворе...
Публикация от Татьяна Мишина (@tetsi.mishkins)

Посмотреть эту публикацию в InstagramЗа грибами . В лесу красота.
Публикация от @vsevolodovich.zhora

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Натали Руцкая (@natalirutskaia)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Диана Бирюкова (@dianavladimirovna78)

Кто-то подбирается к добыче ползком.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Виктория Борисова (@angelka51)

Да, ползком.

Посмотреть эту публикацию в InstagramКіламетры цішыні і бязветранасці. Грыбная #прэль і асцярожнае перапырхванне птушак. Халодныя #баравікі, #кісліца, белыя мухі на мухаморах, #дрыготка асінавага лісця, урачыстае #святло і, нарэшце, лясное змярканне, калі з імхоў цягне волкасцю і ў траве гараць светлякі. #беларусь #лес #грыбы #вуж #мухамор #верасень #восень #моц #дрэвы #природа #местосилы #велес #святибор #осень #грибы #боровик #падбярозавік #мухомор #буралом #баравік #порхаўка #славянин #кислица
Публикация от ЛЕСНОЙ АБОРИГЕН (@abaryhien)

Офтальмологи доказали, что смотреть на грибы (желательно белые) полезно для глаз.

Посмотреть эту публикацию в InstagramСядзяць, ну i хай сабе сядзяць... #грыбы #грибы #восень #верасень #лес #осень #сентябрь #пiнск #палессе #беларусь #pinsk #palesse #belarus #пинск #полесье
Публикация от Сяргей Сухаверхi (@tutejsi)

Посмотреть эту публикацию в Instagram12.09.20...Першыя восеньскія здымкі...Грыбы . #pa_bielarusi #восень #верасень #прыродабеларусі #грыбы #добраенадвор'е #краявіды #далягляд #імгненніжыцця #прырода #лес #Беларусь #Belarus #природабеларуси #nature #belarustravel #photobelarus #вандроўка #падарожжа #пабеларусі #пабеларуску #беларускаямова #naturebelarus #маякраінабеларусь #belarusianlanguage
Публикация от Шляхамі продкаў (@i.i.rymsha)

Посмотреть эту публикацию в InstagramВосень...Доўга думала, ці трэба друкаваць зараз такія фотаздымкі, потым вырашыла: жыццё шматграннае#прыгажосцьроднайпрыроды , #Беларусь , #верасень2020, #прыродабеларусi , #грыбы , #сентябрь 2020
Публикация от Светлана Солодкая (@sveta_4216)

Посмотреть эту публикацию в InstagramДарункі прыроды . . . #ціхаепаляванне #грыбы #ягады #berries #mushrooms #mushroomhunting #autumn #naturephotography #nature #bikeride #велашпацыр #picoftheday #pictureoftheday
Публикация от @tatsiana_hrak

Посмотреть эту публикацию в InstagramНеописуемое счастье! Какой же это КАЙФ!!! Наконец-то!!! Они нашли меня! А я - их! Мои красотулечки! Моя прелесть! А лес какой!!! Люблю мужа #грибнаяохота #грибы #грибыгрибочки #грибыБеларуси #боровик
Публикация от Оля. Живу, смеюсь, люблю (@olga.max.den)

Посмотреть эту публикацию в InstagramКрасавчик!
Публикация от Лич/блог+⏩lepestoklotosa.by (@63_marina_13)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от natalidomnith (@natalibibik1980)

Синоптики говорят, что впереди дожди и тепло. Хоть бы страну не разорвало от грибов.

 
 
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Грибная лихорадка накрыла страну ласковым крылом, многих аж трясет. Вдоль леса уже не припарковаться, машины стоят в два слоя, внутрь уходят все новые цепи с...
 
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