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Страну снова накрыло грибами. Белорусы хвастаются добычей
Источник материала: Onliner
Грибная лихорадка накрыла страну ласковым крылом, многих аж трясет. Вдоль леса уже не припарковаться, машины стоят в два слоя, внутрь уходят все новые цепи с ведрами и косами. Потом хвастаются добычей, заражая этой лихорадкой новых пациентов. Мы-то сами ходим за грибами в основном в соцсети: там нет паутины и сложнее заблудиться. Пока вы цепями прикованы к офисным галерам и не можете рвануть в бурелом лично, смотрите, что насобирали белорусы.
Регионы аккуратно отчитываются о намолоте грибов.
Это Гомельщина выходит из ломки. Здесь отыгрываются за прошлый сезон, который был без грибов, зато с засухой.
Некоторых политическая позиция не отпускает даже в лесу.
В этом году грибы получились размером с полребенка. Не перепутай.
Брестская область тоже косит урожай, медитируя.
Медитировать лучше так.
Да как угодно.
Северо-запад мощным рывком поднимается с колен.
Минская область пошла трещинами от лезущих наружу боровиков.
Гродненскую область неплохо накрывает.
Могилевщина сегодня выглядит так, с какой стороны ни смотри.
Кто-то подбирается к добыче ползком.
Да, ползком.
Офтальмологи доказали, что смотреть на грибы (желательно белые) полезно для глаз.
Синоптики говорят, что впереди дожди и тепло. Хоть бы страну не разорвало от грибов.
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Грибная лихорадка накрыла страну ласковым крылом, многих аж трясет. Вдоль леса уже не припарковаться, машины стоят в два слоя, внутрь уходят все новые цепи с...
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