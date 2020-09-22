Страну снова накрыло грибами. Белорусы хвастаются добычей

Источник материала: Onliner

Грибная лихорадка накрыла страну ласковым крылом, многих аж трясет. Вдоль леса уже не припарковаться, машины стоят в два слоя, внутрь уходят все новые цепи с ведрами и косами. Потом хвастаются добычей, заражая этой лихорадкой новых пациентов. Мы-то сами ходим за грибами в основном в соцсети: там нет паутины и сложнее заблудиться. Пока вы цепями прикованы к офисным галерам и не можете рвануть в бурелом лично, смотрите, что насобирали белорусы.

Регионы аккуратно отчитываются о намолоте грибов.

Это Гомельщина выходит из ломки. Здесь отыгрываются за прошлый сезон, который был без грибов, зато с засухой.

Некоторых политическая позиция не отпускает даже в лесу.

В этом году грибы получились размером с полребенка. Не перепутай.

Брестская область тоже косит урожай, медитируя.

Медитировать лучше так.

Да как угодно.

Северо-запад мощным рывком поднимается с колен.

Минская область пошла трещинами от лезущих наружу боровиков.

Гродненскую область неплохо накрывает.

Могилевщина сегодня выглядит так, с какой стороны ни смотри.

Кто-то подбирается к добыче ползком.

Да, ползком.

Офтальмологи доказали, что смотреть на грибы (желательно белые) полезно для глаз.

Синоптики говорят, что впереди дожди и тепло. Хоть бы страну не разорвало от грибов.