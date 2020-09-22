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Появился список сериалов с худшей концовкой

22.09.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появился список сериалов с худшей концовкой, первое место в котором заняла «Игра престолов». Рейтинг составило авторитетное британское издание The Independent.


По мнению The Independent, в последнем сезоне «Игра престолов» страдала от повествовательных и стилистических проблем, кульминацией которых стал чрезмерно разрекламированный финал, который фанаты встретили чем-то вроде коллективного пожатия плечами: поклонникам показалось, будто авторы предали их любимых героев. Именно поэтому сериал занял первую строку списка.

На втором месте рейтинга сериалов с худшей концовкой оказался ситком «Сайнфелд», финал которого назвали катастрофическим. Ситком можно охарактеризовать как «шоу ни о чем», однако в концовку решили сделать «практически обо всем» и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.

Еще один известный сериал, концовка которого многих разочаровала, — «Декстер». Финал был важен, ведь с самой первой серии зрители гадали, чем же закончится история серийного убийцы. Но когда в последней серии люди узнали, что сценаристы использовали один из самых топорных приемов, это не устроило большинство зрителей.

На четвертом месте сериалов с худшей концовкой в рейтинге издания, — «Как я встретил вашу маму». Автор пишет, что в сериале закрутить необычную концовку сложнее, чем в кино, ведь за многие годы персонажи и контекст сроднились со зрителями. И финал, который был в этом в сериале, «запятнал все наследие некогда любимого ситкома»

Замыкает пятерку «Розанна». Причина его неудачной концовки проста: прием «и все это был сон» — едва ли не самый оскорбительный способ закончить историю, за которую переживает зритель. Интересно, что когда через несколько лет сериал возобновили, сценаристы притворились, что этого финала (и большей части сезона) никогда не существовало. Но стоит сказать, что зрители искренне хотели, чтобы так все и было.

В двадцатку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли «Потерянный», «Клан Сопрано», «Маленький домик в прериях», «Сплетница» и «Твин Пикс: Возвращение», «Шерлок», «Отчаянные домохозяйки», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Секретные материалы», «Настоящая кровь», «Хорошее место», «Дедвуд», «Девочки», «Чокнутая бывшая», «Во все тяжкие».

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Появился список сериалов с худшей концовкой, первое место в котором заняла «Игра престолов». Рейтинг составило авторитетное британское издание The Independent.
 
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