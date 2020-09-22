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В России упал истребитель Су-30

22.09.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Истребитель Су-30 потерпел во вторник аварию в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета, экипаж самолета катапультировался. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), пишет ТАСС.


СУ-30. Фото: wikipedia.org

«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь», — говорится в сообщении.

По данным округа, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.

Для установления причин аварии на место ЧП направлена комиссия ЗВО, уточнили в Минобороны.

 
 
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Падение произошло во время учебного полета.
 
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