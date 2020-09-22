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В России упал истребитель Су-30
Источник материала: Tut.by
Истребитель Су-30 потерпел во вторник аварию в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета, экипаж самолета катапультировался. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО),
«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь», — говорится в сообщении.
По данным округа, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.
Для установления причин аварии на место ЧП направлена комиссия ЗВО, уточнили в Минобороны.
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Падение произошло во время учебного полета.
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