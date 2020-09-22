Яндекс. Такси - все? Посмотрели проект указа о пассажирских перевозках

Источник материала: Tut.by

Некоторое время назад власти обещали навести порядок на рынке такси. И вот недавно появился проект указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Если все, что там перечислено, будет принято, то рынок такси ждут серьезные перемены. AUTO.TUT.BY посмотрел, что предлагают записать в документе и узнал у участников рынка их мнение по возможным новшествам.



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Фото: Павел Мурашко

Что хотят изменить: такси только для работы, с каждым водителем — трудовой договор

Вот какие основные моменты прописали авторы проекта документа.

Ввести регистрационные карты для автомобилей-такси. Регистрационная карта выдается на каждое транспортное средство, участвующее в осуществлении регулярных пассажирских перевозок, причем использовать автомобиль-такси в личных целях запрещается.

Водители должны работать с компаниями-перевозчиками только на основании трудовых договоров. Договора подряда исключаются, то есть перевозчик должен будет принимать водителей на работу в штат.

Деятельность в качестве диспетчера такси может осуществляться юридическими лицами с местом нахождения в Республике Беларусь на основании карты-допуска диспетчера. Выдача карты обойдется в 100 базовых величин.

Авторы этих изменений объясняют, что после отмены лицензирования этого вида деятельности в 2017 году участились случаи недобросовестной конкуренции. В частности, не соблюдается режим труда и отдыха, транспортные средства не проходят необходимый контроль. Это позволяет снижать расходы и устанавливать более низкие тарифы по сравнению с конкурентами, которые осуществляют регулярные перевозки. Кстати, еще в октябре прошлого года Минтранс предлагал вернуть лицензирование такси .

Толчком к развитию недобросовестной конкуренции, по мнению разработчиков указа, послужил приход на рынок электронных информационных систем, используемых диспетчерами такси, зарегистрированными за пределами Беларуси, которые «занимают деструктивную позицию и способствуют совершению перевозчиками нарушений законодательства о транспорте».

Использование трудовых договоров позволит при приеме на работу подтверждать водительский стаж, проходить обучение, курсы повышения квалификации водителю. Договоры подряда, по которым сейчас многие водители работают с компаниями-перевозчиками, такой возможности не предоставляют.

Яндекс. Такси — все?



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Конечно, нужно понимать, что появление проекта указа не говорит о том, что именно в таком виде документ будет подписан и заработает. Вместе с тем, стоит посмотреть, чем предлагаемые новшества аукнутся для таксистов. В первую очередь возникает вопрос — а дадут ли дальше работать крупным агрегаторам типа Яндекс.Такси.

Традиционные службы уже не раз устраивали забастовки, требуя равных условий работы на рынке с агрегаторами. Так, в апреле прошлого года гомельские таксисты собирались, чтобы привлечь внимание к работе сервиса «Максим». О проблемах рынка регулярных пассажирских перевозок рассказывал и руководитель одной из столичных служб, опасаясь того, что его бизнес близок к закрытию из-за недобросовестной конкуренции.

— В первую очередь указ ударит по большой прослойке населения — как водителей, так и пассажиров. Водители, которые благодаря подработке в такси могли хоть как-то улучшать благосостояние семьи, лишатся этой возможности, так как согласно указу они должны быть штатными сотрудниками перевозчика, — рассуждает о проекте документа директор по корпоративным отношениям группы компаний Яндекс. Такси Александр Высоцкий. — Не лучше и водителям, для которых перевозка пассажиров — главный вид деятельности: они не смогут работать на собственных авто, не смогут работать как ИП, самозанятые или по договору подряда, не смогут оказывать услуги, которые приносят дополнительный заработок — например, доставку. А пассажиры столкнутся с возвратом рынка на 10−20 лет назад, когда такси приходилось ловить на улице или заранее заказывать по телефону, ждать по 20, а то и по 40−50 минут, ехать задорого и с минимальным уровнем качества.

При этом, по мнению Александра Высоцкого, проект указа в существующем виде не поможет устранить проблемы, на решение которых он рассчитан — прежде всего, собираемость налогов и повышение безопасности поездок. По опыту и России, и многих других стран попытки внедрить подобное регулирование вынуждают рынок уйти в «серую» зону, что автоматически лишает государство поступления денег в бюджет. А о контроле за безопасностью поездок на «сером» рынке, когда основная масса перевозок приходится на «бомбил», тоже можно забыть.

Что касается запрета на работу иностранных юрлиц, то в Яндекс. Такси постоянно подчеркивают, что само текущее законодательство не дает онлайн-платформам этого сделать, ведь для организации платежей компании нужна банковская лицензия.

Не спешат радоваться возможным жестким мерам в отношении конкурентов и в традиционных службах такси.

— Я не раз говорил, что даже нынешнее законодательство позволяет навести порядок в сфере такси. Что мы на сегодняшний день имеем? Я думаю, со стороны пассажиров жалоб особых нет, кроме как на то, что отдельные таксисты задирают тарифы. Но как раз на эту проблему новая редакция не обращает никакого внимания. Тарифы по-прежнему никак не регулируются, — отмечает Олег Радкевич, руководитель столичной службы «Столица 135».

Он предлагает рассуждать с точки зрения пассажира, которого, в первую очередь, заботит безопасность.

— Так как это услуга, где перевозят людей, то должны быть какие-то минимальные требования к водителю. Условно, у него должна быть справка из психдиспансера о том, что ему можно вообще заниматься перевозками, он не должен привлекаться за вождение в пьяном виде. Другими словами, водитель должен быть безопасен для пассажиров.

Что касается машин, то Олег Радкевич убежден, что должен быть какой-то их список — пусть это будет разрешение, лицензия или бляха (как их называют в Нью-Йорке).

— Это предполагает само по себе, что данный автомобиль приспособлен и безопасен для перевозок с технической точки зрения. Как правило, за границей это решается некой процедурой дополнительного осмотра. При этом я допускаю, что не требуется оборудование автомобиля таксометром, если он осуществляет поездки по безналичному расчету с использованием электронной информационной системы. Мы уже используем такую программу, причем она разработана и зарегистрирована в Беларуси.

Олег Радкевич говорит, что даже в нынешних условиях рынок такси развивается и нет необходимости радикально пересматривать законодательство.