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Эксперт БИСИ о сроках и механизмах конституционной реформы

22.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Непростой, но полезный этап развития проходит сегодняшняя Беларусь. В условиях падения мировой экономики, в сложной эпидемиологической обстановке, при обострившихся противоречиях внутри общества, белорусам предстоит выработать обновленную стратегию развития страны и перераспределить точки опоры для возведения устойчивой общественно-политической конструкции.

© Sputnik
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Совершенствование Конституции поможет яснее отразить запрос общества на изменения, адекватные времени, считает гостья программы "Горизонт событий", эксперт Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

"Наше общество "взрослеет", появляются новые социальные запросы, повышаются социальные стандарты, с учетом внешних факторов кристаллизируются такие понятия, как суверенитет и территориальная целостность Беларуси. Наша национальная идентичность должна строиться вокруг гражданской модели, вокруг государственных символов и общего понимания истории страны", - рассуждает собеседница Sputnik.

Программу "Горизонт событий" с участием эксперта БИСИ Екатерины Речиц смотрите на Sputnik Беларусь.

 
 
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Чем и кого не устраивает действующая Конституция - в студии радио Sputnik эксперт Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.
 
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