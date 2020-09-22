Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Запрет на посещение лесов снова вводят в Беларуси из-за сухой погоды, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

В конце прошлой недели ограничения на посещение лесов сняли почти по всей республике. В начале текущей недели в страну пришло бабье лето - установилась теплая и сухая погода. В связи с этим повысился уровень пожароопасности в лесах. В результате уже во вторник Минлесхоз запретил ходить в леса 14 районов Беларуси.

Запрет ввели в Октябрьском районе Гомельской области. Больше всего ограничений введено в Минской области - в 13 районах из 22. В данный момент в леса разрешено ходить только в Мядельском, Логойском, Борисовском, Дзержинском, Червенском, Пуховичском, Несвижском, Копыльском и Клецком районах.

В ближайшие дни сохранится летняя погода, поэтому не исключено, что ограничений на посещение лесов станет больше. Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).