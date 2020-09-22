|
Сотрудник ОМОНа выиграл в суде дело против телеграм-канала Nexta
22.09.2020 15:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Минский городской суд удовлетворил исковое заявление сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексея Ковалева к телеграм-каналу Nexta.
В июле в телеграм-канале было опубликовано видео, где мужчина якобы запечатлен с проститутками.
По информации пресс-службы МВД, в подаче иска ОМОНовцу помогали оперативники подразделения собственной безопасности МВД.
Итоговое решение суда было таким: администратор канала «Nexta» должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 рублей, а также опровергнуть недостоверную информацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский городской суд удовлетворил исковое заявление сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексея Ковалева к телеграм-каналу Nexta.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)