Сотрудник ОМОНа выиграл в суде дело против телеграм-канала Nexta

Источник материала: Ежедневник

Минский городской суд удовлетворил исковое заявление сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексея Ковалева к телеграм-каналу Nexta.

В июле в телеграм-канале было опубликовано видео, где мужчина якобы запечатлен с проститутками.

По информации пресс-службы МВД, в подаче иска ОМОНовцу помогали оперативники подразделения собственной безопасности МВД.

Итоговое решение суда было таким: администратор канала «Nexta» должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 рублей, а также опровергнуть недостоверную информацию.