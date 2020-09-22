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Сотрудник ОМОНа выиграл в суде дело против телеграм-канала Nexta

22.09.2020 15:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минский городской суд удовлетворил исковое заявление сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексея Ковалева к телеграм-каналу Nexta.

В июле в телеграм-канале было опубликовано видео, где мужчина якобы запечатлен с проститутками.

По информации пресс-службы МВД, в подаче иска ОМОНовцу помогали оперативники подразделения собственной безопасности МВД.

Итоговое решение суда было таким: администратор канала «Nexta» должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 рублей, а также опровергнуть недостоверную информацию.

 
 
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Минский городской суд удовлетворил исковое заявление сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексея Ковалева к телеграм-каналу Nexta.
 
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