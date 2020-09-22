В комментарии TUT.by она лишь подтвердила, что уволилась месяц назад. Последние публикации Рублевской на сайте издания датированы 14 августа. От других комментариев писательница отказалась.





В "СБ. Беларусь сегодня" она работала литературным обозревателем с 2003 года. Теперь ее тексты выходят на сайте газеты "Звязда".





Людмила Рублевская — известная белорусская писательница. Среди ее книг — повести "Сэрца мармуровага анёла", "Ночы на Плябанскіх Млынах", серия романов "Авантуры Пранціша Вырвіча". Первый из них экранизирован в этом году на "Беларусьфильме".





В 2017-м Рублевская стала лауреатом Национальной литературной премии за книгу "Авантуры Пранціша Вырвіча".





Стоит отметить, что из главной официальной газеты за последние два месяца уволился ряд сотрудников. С начала августа из новостного отдела ушли Алина Янчур, Александр Костыко, Вадим Шундалов и Светлана Галузо.





Прекратил сотрудничество с изданием писатель Владимир Степан, который в этом году был награжден Национальной литературной премией как лучший белорусский прозаик.





Также из издания ушла Юлия Василишина — жена редактора отдела расследований "СБ. Беларусь сегодня" Романа Рудя.