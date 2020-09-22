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А у людей спросили? Глубокский райисполком хочет люстру за $1000 за наш счет

22.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хрустальную люстру за 1000 долларов покупает Глубокский районный исполнительный комитет.



Закупка производится из одного источника, люстра предназначена для зала торжественной регистрации отдела ЗАГС. Она должна быть исполнена в стиле ар-деко иметь диаметр 650 миллиметров, высоту 250 миллиметров и 17 патронов для лампочек с цоколем E14.

Поставить люстру, ориентировочная стоимость которой составляет 2600 рублей, должны до 6 октября. Оплачивается закупка из бюджетных средств.
 
 
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Хрустальную люстру за 1000 долларов покупает Глубокский районный исполнительный комитет.
 
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