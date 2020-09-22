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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель готов приехать в Минск. Лукашенко против
Источник материала: Партизан
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Беларуси
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов приехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании политического кризиса в Беларуси, однако Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС, передает
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Беларуси
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