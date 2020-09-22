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Фотофакт: список дел в Брестском областном суде на 22 сентября

22.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Похоже, белорусским чудам совсем нечего делать - ни убийств, ни грабежей, ни прочего криминала в стране протсо не происходит - суды сейчас только и занимаются, как штамповкой приговоров участникам мирных протестов.

Доказательством этому - список дел, назначенных к слушанию в Брестском областном суде на 22 сентября, который опубликовал @binklbinkl
 
 
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Похоже, белорусским чудам совсем нечего делать - ни убийств, ни грабежей, ни прочего криминала в стране протсо не происходит - суды сейчас только и занимаются, как...
 
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