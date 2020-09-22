ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Население Беларуси за 20 дней сентября вывело из банков $366 млн.

22.09.2020 15:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Население Беларуси продолжает активно выводить валюту из банков страны, демонстрируя тем самым не только протест против фальсификации итогов президентских выборов и жесткого насилия со стороны силовых ведомств, но и отсутствие какого-либо доверия к банковской системе и действиям властей в экономике.

Как сообщил телеграм-канал «Эканомiка» со ссылкой на источники в финансовом секторе, за 20 дней сентября вывод валюты из белорусских банков достиг $546 млн., из которых $366 млн. приходится на вклады населения. Еще около $180 млн. вывели юридические лица.

В августе население вывело из банков $624 млн., с начала года более $1 млрд. Сентябрь станет еще одним месяцем, который выест огромную дыру в золотовалютном запасе страны, восполнить который пока нечем.

Предоставляемый Россией Беларуси кредит в $1,5 млрд. российскими рублями ничем не поможет скудеющему на глазах запасу Нацбанка. Рассчитывать на Китай до конца года также не приходится. Обещанный кредит Фонда ОПЕК в $20 млн. страна просто не заметит.

Снижение ЗВР через скупку валюты и отток вкладов может остановиться в любой момент – одному человеку в стране достаточно сказать два слова «Я ухожу».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Население Беларуси продолжает активно выводить валюту из банков страны, демонстрируя тем самым не только протест против фальсификации итогов президентских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появился список сериалов с худшей концовкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика