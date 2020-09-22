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Население Беларуси за 20 дней сентября вывело из банков $366 млн.
Источник материала: АФН
Население Беларуси продолжает активно выводить валюту из банков страны, демонстрируя тем самым не только протест против фальсификации итогов президентских выборов и жесткого насилия со стороны силовых ведомств, но и отсутствие какого-либо доверия к банковской системе и действиям властей в экономике.
Как
В августе население вывело из банков $624 млн., с начала года более $1 млрд. Сентябрь станет еще одним месяцем, который выест огромную дыру в золотовалютном запасе страны, восполнить который пока нечем.
Предоставляемый Россией Беларуси кредит в $1,5 млрд. российскими рублями ничем не поможет скудеющему на глазах запасу Нацбанка. Рассчитывать на Китай до конца года также не приходится. Обещанный кредит Фонда ОПЕК в $20 млн. страна просто не заметит.
Снижение ЗВР через скупку валюты и отток вкладов может остановиться в любой момент – одному человеку в стране достаточно сказать два слова «Я ухожу».
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Население Беларуси продолжает активно выводить валюту из банков страны, демонстрируя тем самым не только протест против фальсификации итогов президентских...
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