День без авто: жители Минска отказались от машин ради заботы о природе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня – Всемирный день без автомобиля. Владельцев машин призывают отказаться от личного транспорта и хотя бы ненадолго пересесть на автобусы, велосипеды или самокаты. Цель акции – снизить количество вредных выборов в окружающую среду, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Семь километров от дома до работы Виталий Морозов преодолел на велосипеде . Говорит: отказаться от авто было несложно. Он – старший инспектор ДПС – к любителям машин себя не относит.

«Я жену люблю больше. И поверьте, спокойно к этому отношусь. Считаю, что можно прожить и без машины, можно спокойно добраться на велосипеде. У нас в Минске общественный транспорт хорошо развит. Можно из точки А в точку Б в любой конец города добраться. Единственное, сориентироваться по времени нужно», – рассказал старший инспектор ДПС Фрунзенского РУВД г. Минска Виталий Морозов.

Коллега Виталия Марина эту точку зрения не разделяет. Говорит, без машины все-таки жизнь тяжелее. Но ради Дня без автомобиля пересела на электросамокат.

«На машину сел и поехал, а тут нужно подумать, проложить свой маршрут без этого транспорта. Но это очень важно», – рассказала инспектор ДПСФрунзенского РУВД г. Минска Марина Куликович.

По данным Мининистерстваприроды Беларуси, в день акции в воздух попадает на 250 тонн загрязняющих веществ меньше, чем обычно. Кстати, сами чиновники Минприроды, а еще их коллеги из Мигорисполкома, милиционеры и коммунальщики сегодня тоже выбрали двухколесный транспорт и устроили велопробег по столице. Участвовал в нем и глава минского проектного института. Алексей Говорко отвечает за создание дорожной сети. На маршруте длиной в 20 километров он оценил удобство инфраструктуры.

«Надо ремонтировать плиточное покрытие, конечно. Когда едешь на велосипеде, это все чувствуется. Приоритет в городе должен отдаваться пешеходам, и нужно учитывать потребности малоподвижного населения – мамы с колясками, инвалиды. Потом общественный транспорт, потом уже велосипедисты и автомобильный транспорт. Так двигается вся Европа», – отметил директор УП «Минскинжпроект» Алексей Говорко.

Для всех водителей проезд в общественном транспорте Минска сегодня бесплатный. Нужно только показать контроллерам права и техпаспорт на машину. Велосипедистам в нескольких точках города бесплатно раздают фрукты.



Выбросы от автомобилей в Минске – это 80 % от общего количества загрязняющих веществ. Но каждому под силу сделать так, чтобы воздух становился чище, уверены организаторы акции.

Ко Дню без автомобиля в центре Минска прямо на свежем воздухе устроили небольшую выставку. Плакаты рассказывают о том, где в Минске лучшие парки для велопрогулок. Еще здесь можно узнать об истории общественного транспорта в Беларуси. Ну, и кроме того, можно поинтересоваться, почему так важно хотя бы раз в год отказываться от автомобиля.



Акция День без автомобиля проходит и в России. В честь нее московские парки снизили цены на аренду велосипедов и самокатов. Скидка составит 20%, сообщается на сайте мэра столицы.