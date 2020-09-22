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День без авто: жители Минска отказались от машин ради заботы о природе
22.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня – Всемирный день без автомобиля. Владельцев машин призывают отказаться от личного транспорта и хотя бы ненадолго пересесть на автобусы, велосипеды или самокаты. Цель акции – снизить количество вредных выборов в окружающую среду, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
Семь километров от дома до работы Виталий Морозов преодолел на
Коллега Виталия Марина эту точку зрения не разделяет. Говорит, без машины все-таки жизнь тяжелее. Но ради Дня без автомобиля пересела на электросамокат.
По данным Мининистерстваприроды Беларуси, в день акции в воздух попадает на 250 тонн загрязняющих веществ меньше, чем обычно. Кстати, сами чиновники Минприроды, а еще их коллеги из Мигорисполкома, милиционеры и коммунальщики сегодня тоже выбрали двухколесный транспорт и устроили велопробег по столице. Участвовал в нем и глава минского проектного института. Алексей Говорко отвечает за создание дорожной сети. На маршруте длиной в 20 километров он оценил удобство инфраструктуры.
Для всех водителей проезд в общественном транспорте Минска сегодня бесплатный. Нужно только показать контроллерам права и техпаспорт на машину. Велосипедистам в нескольких точках города бесплатно раздают фрукты.
Ко Дню без автомобиля в центре Минска прямо на свежем воздухе устроили небольшую выставку. Плакаты рассказывают о том, где в Минске лучшие парки для велопрогулок. Еще здесь можно узнать об истории общественного транспорта в Беларуси. Ну, и кроме того, можно поинтересоваться, почему так важно хотя бы раз в год отказываться от автомобиля.
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Для всех водителей проезд в общественном транспорте Минска сегодня бесплатный.
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