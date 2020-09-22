Без сложных терминов и упражнений: VOKA запустил новое шоу «Про ЗОЖ»

Видеосервис VOKA запустил новое шоу о здоровом образе жизни и правильном питании.





Когда полезны шашлыки, как собрать ссобойку, почему пирожные можно всем и сколько воды нужно пить — по субботам с 19 сентября ведущие Светлана Кашицкая и Александр Ярославцев на своем примере убеждают зрителей, что ЗОЖ интересен и доступен каждому.

Никаких сложных терминов и непонятных упражнений — только нужная и полезная информация.

«С понедельника начну», «У меня нет времени», «Это дорого» — шоу «Про ЗОЖ» поможет забыть все эти отговорки и найти мотивацию заботиться о красоте своего тела и его здоровье всем, кто думает, что сидячая работа не сочетается с таким образом жизни, или не видит желаемых результатов после первых занятий в спортзале и расстраивается.

В каждом выпуске зрители смогут найти ответы на волнующие вопросы и советы по выбору продуктов в магазине, узнать о недорогих программах питания и увидеть простые упражнения, которые можно выполнять даже дома.

Темой первого выпуска 19 сентября стала подготовка к пикнику: какую еду брать с собой на отдых на природе.

Ведут новое шоу на VOKA два эксперта: врач-диетолог Светлана Кашицкая — одна из первых в Беларуси специалистов, которая начала составлять индивидуальные программы питания, а также Александр Ярославцев — телеведущий и гуру здорового образа жизни с более чем двадцатилетним опытом.

Их цель — не просто дать информацию, а представить ее с точки зрения теории и практики, вреда и пользы, врача и тренера, мужчины и женщины — чтобы каждый зритель четко понял для себя, что поможет именно ему держать себя в форме и следить за своим здоровьем.