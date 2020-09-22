С начала президентской кампании в Беларуси открыто более 250 уголовных дел в отношении участников выборов и протестов

По информации правозащитного центра «Весна», с начала президентской кампании 2020 года в Беларуси открыто более 250 уголовных дел в отношении участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, начавшихся после основного дня голосования 9 августа.





Как сообщает сайт spring96.org, за прошедшие с начала кампании четыре с половиной месяца чаще всего возбуждались дела по пяти статьям Уголовного кодекса: 293 (массовые беспорядки), 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок), 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 243 (уклонение от уплаты налогов).

Кроме того, правозащитникам известно о делах по ст. 188 (клевета), ст. 339 (хулиганство) УК и другим.

В базе данных центра «Весна» на 22 сентября более 200 имен людей, уголовное преследование которых связано с событиями избирательной кампании и после нее, из них 68 человек признаны политическими заключенными.