ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала президентской кампании в Беларуси открыто более 250 уголовных дел в отношении участников выборов и протестов

22.09.2020 15:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По информации правозащитного центра «Весна», с начала президентской кампании 2020 года в Беларуси открыто более 250 уголовных дел в отношении участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, начавшихся после основного дня голосования 9 августа.

С начала президентской кампании в Беларуси открыто более 250 уголовных дел в отношении участников выборов и протестов

Как сообщает сайт spring96.org, за прошедшие с начала кампании четыре с половиной месяца чаще всего возбуждались дела по пяти статьям Уголовного кодекса: 293 (массовые беспорядки), 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок), 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 243 (уклонение от уплаты налогов).

Кроме того, правозащитникам известно о делах по ст. 188 (клевета), ст. 339 (хулиганство) УК и другим.

В базе данных центра «Весна» на 22 сентября более 200 имен людей, уголовное преследование которых связано с событиями избирательной кампании и после нее, из них 68 человек признаны политическими заключенными.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации правозащитного центра «Весна», с начала президентской кампании 2020 года в Беларуси открыто более 250 уголовных дел в отношении участников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Население Беларуси за 20 дней сентября вывело из банков $366 млн.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика