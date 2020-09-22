Топовые белорусские спортсмены записали обращение к чиновникам

Источник материала: Tut.by

Звезды белорусского спорта записали обращение к белорусским спортивным чиновникам, в котором призвали прекратить на них давление.

— Чиновники белорусского спорта, пришло время обратиться и к вам. Не за закрытыми дверями, как вы любите, а публично, чтобы слышали и знали все.

Вы приходите к честным спортсменам и угрожаете им. Давите, запугиваете, заставляете забирать свои подписи и отказываться от своих слов. При этом сами трясетесь, боясь потерять свое тепленькое кресло. Мы-то это видим.

Вы угрожаете здоровью наших семей и детей. Значит, завтра ваши фамилии будут звучать во всех СМИ. Потому что мы говорим и будем говорить правду открыто. Так как есть.

Страна узнает про каждого Максима, который будет звонить на наши телефоны. Мы не забираем свои слова обратно, потому что это ваши трусливые методы.

Убирая голос одного спортсмена, знайте, что на его место придут двое, а вместо двух — четверо, — сказали топы белорусского спорта.

В видеоролике снялись:

Александра Герасименя , трехкратный призер олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию;

, трехкратный призер олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию; Константин Яковлев , главный тренер ГК «Витязь», многократный чемпион Беларуси;

, главный тренер ГК «Витязь», многократный чемпион Беларуси; Василий Хомутовский , бывший тренер брестского «Динамо», чемпион Беларуси по футболу;

, бывший тренер брестского «Динамо», чемпион Беларуси по футболу; Андрей Кравченко , призер Олимпийских игр, чемпион Европы и призер чемпионатов мира по легкой атлетике;

, призер Олимпийских игр, чемпион Европы и призер чемпионатов мира по легкой атлетике; Артур Удрис , бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Беларуси по волейболу;

, бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Беларуси по волейболу; Степан Попов , чемпион мира и Европы по самбо;

, чемпион мира и Европы по самбо; Иван Ганин , двукратный призер чемпионатов мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу;

, двукратный призер чемпионатов мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу; Елена Левченко , призер чемпионата Европы по баскетболу;

, призер чемпионата Европы по баскетболу; Александра Романовская , чемпионка мира по фристайлу;

, чемпионка мира по фристайлу; Егор Мещеряков, чемпион Беларуси и Украины по баскетболу.