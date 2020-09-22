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Круглый стол "Поиск мира на Донбассе"

22.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Заседание круглого стола "Поиск мира на Донбассе", проводимого по инициативе Международного общественного движения "Комитет 2017", благотворительного фонда "Миролюб" и общественного союза "Мы народ Украины", состоится в среду, 23 сентября 2020 года, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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Участники:

Сопредседатель МОД "Комитет 2017" Михаил Зернов (Россия)

Сопредседатель МОД "Комитет 2017" Виталий Захарченко (Украина)

Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин (Россия)

Глава общественного союза "Мы  - народ Украины" Наталья Миролюб (Украина)

Глава правления благотворительного фонда "Миролюб" Мария Корниенко (Украина)

Председатель правления общественного организации "Силы Громады" Виктор Стебловский (Украина)

Член учредительного совета Республиканской партии Донбасса Яна Мануилова (ДНР)

Член учредительного совета Республиканской партии Донбасса Антон Потапов (ДНР)

 
 
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Заседание круглого стола состоится 23 сентября 2020 года в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
 
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