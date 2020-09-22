Нацбанк Беларуси доволен тем, как работает дефицит рублей на рынке

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси судя по всему доволен тем, какое влияние на финансовый рынок оказывает созданный дефицит белорусских рублей с помощью временной приостановки операций по поддержке ликвидности банков по фиксированной ставке.

Нацбанк во второй половине августа приостановил операции по поддержке ликвидности банков до 15 сентября, однако затем продлил срок приостановки до 13 октября.

"Вопрос возобновления операций по поддержке ликвидности банков в настоящее время не рассматривается", - сообщила сегодня пресс-служба регулятора.

Комментарий последовал после того, как глава российского Сбера Герман Греф пожаловался на дефицит белорусских рублей у белорусской дочки банка – БПС-Сбербанка.

"У нас есть проблемы с ликвидность в национальной валюте, в белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность", - сказал Греф в эфире российского ТВ, объясняя, почему БПС-Сбербанк принял решение приостановить потребительское кредитование.

Ставка по однодневным межбанковским рублевым кредитам уже несколько дней держится на уровне 13,72% годовых.