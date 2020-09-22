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ЕЭК вводит антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана и КНР

22.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина вводится на 5 лет и составит 16,18% для алюминиевой ленты, произведенной в Азербайджане, и 13,14% - в Китае.

"Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза, а сегодня это семь предприятий … полностью обеспечат потребности рынка", - говорится в сообщении.

Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато в мае 2019 года.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР, сообщила пресс-служба ЕЭК.
 
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