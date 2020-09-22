Евросоюз может приостановить переговоры с Беларусью о приоритетах партнерства

Переговоры о приоритетах партнерства ЕС — Беларусь необходимо приостановить до тех пор, пока в Беларуси не будут проведены новые, свободные и справедливые, президентские выборы.

Об этом говорится в рекомендациях по пересмотру Евросоюзом отношений с Беларусью, которые принял комитет Европарламента по иностранным делам.





За принятие рекомендаций проголосовали 60 членов комитета, против — 7, воздержался — 1, сообщает пресс-служба Европарламента.

В принятых рекомендациях отмечается, что комитет поддерживает решение ЕС и его стран-членов не признавать итоги сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси. Подчеркивается, что Александр Лукашенко не является законным президентом страны по истечении срока его нынешних полномочий 5 ноября.

«Комитет однозначно поддерживает народ Беларуси в его законных требованиях новых, свободных и справедливых выборов и настаивает на полном соответствии избирательного процесса в Беларуси международным стандартам», — говорится в документе.

Читайте также:

«Комитет признает Координационный совет, инициированный Светланой Тихановской, законным представителем народа, требующего демократических изменений и свободы в Беларуси, — говорится в документе. — Комитет требует немедленного прекращения насилия, жестоких репрессий, пыток и подавления мирных демонстрантов, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных, представителей гражданского общества и журналистов».

Евродепутаты также призывают ЕС как можно скорее ввести санкции в отношении большой группы белорусских должностных лиц, включая Лукашенко.

В документе отмечается, что пересмотр отношений с Беларусью необходимо сделать с акцентом на том, как ЕС может больше поддержать гражданское общество и народ Беларуси.

Рекомендации также касаются вопросов экономического и отраслевого сотрудничества с Беларусью, контактов между людьми, атомной энергетики.