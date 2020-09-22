ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На производстве в Могилеве погибла 55-летняя рабочая

22.09.2020 16:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей.

На производстве в Могилеве погибла 55-летняя рабочая
Фото: СК

По информации областного УСК, днем 22 сентября на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси доволен тем, как работает дефицит рублей на рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика