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На производстве в Могилеве погибла 55-летняя рабочая
Источник материала: Навiны
В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей.
По информации областного УСК, днем 22 сентября на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей.
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