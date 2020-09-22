Воевавшего против Украины белоруса осудили на 4,5 года

Пражский городской суд приговорил гражданина Беларуси к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.





Осужденный Александр Фадеев, имеющий вид на жительство в Чехии, также будет депортирован на четыре года, постановил суд, сообщает svaboda.org .

Обвинение требовало для Фадеева 15 лет лишения свободы и бессрочную депортацию.

Подсудимый отрицал свою вину и заявил, что хотел только помочь людям защитить себя от «украинских нацистов», но не участвовал в боевых действиях.