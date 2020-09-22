|
Воевавшего против Украины белоруса осудили на 4,5 года
Источник материала: Навiны
Пражский городской суд приговорил гражданина Беларуси к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.
Осужденный Александр Фадеев, имеющий вид на жительство в Чехии, также будет депортирован на четыре года, постановил суд, сообщает
Обвинение требовало для Фадеева 15 лет лишения свободы и бессрочную депортацию.
Подсудимый отрицал свою вину и заявил, что хотел только помочь людям защитить себя от «украинских нацистов», но не участвовал в боевых действиях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пражский городской суд приговорил гражданина Беларуси к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)