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Воевавшего против Украины белоруса осудили на 4,5 года

22.09.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пражский городской суд приговорил гражданина Беларуси к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.

Воевавшего против Украины белоруса осудили на 4,5 года

Осужденный Александр Фадеев, имеющий вид на жительство в Чехии, также будет депортирован на четыре года, постановил суд, сообщает svaboda.org.

Обвинение требовало для Фадеева 15 лет лишения свободы и бессрочную депортацию.

Подсудимый отрицал свою вину и заявил, что хотел только помочь людям защитить себя от «украинских нацистов», но не участвовал в боевых действиях.

 
 
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Пражский городской суд приговорил гражданина Беларуси к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.
 
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