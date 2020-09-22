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Volvo Trucks делает ставку на природный газ

22.09.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нынешней весной в Volvo Trucks полностью обновили производственную линейку. Естественно, в ней присутствуют и модели, работающие на природном газе. У Volvo были такие грузовики и раньше, но теперь им уделено больше внимания. В компании объяснили почему.

Так называемая «Зеленая хартия ЕС» четко определила направление развития транспортной отрасли в сторону экологически чистого будущего, в котором предполагается полный отказ от использования ископаемого топлива. По этой причине перевозчики все чаще задумываются об альтернативах дизельному топливу.

«На сегодняшний день в области тяжелых магистральных перевозок СПГ — это наиболее коммерчески перспективная альтернатива традиционному дизелю. Данное топливо доступно в достаточно больших объемах по конкурентоспособной цене. Рост доли грузовых автомобилей, которые работают на газе, создает благоприятные условия для постепенного массового перехода на сжиженный биогаз», — говорит  директор по инновациям и защите окружающей среды в Volvo Trucks Ларс Мортенссон.

Volvo Trucks делает ставку на природный газ

Силовая линия грузовых автомобилей Volvo, работающих на сжиженном биогазе или природном газе, имеет эффективность, сравнимую с дизельными аналогами. Однако выбросы таких двигателей содержат значительно меньше СО2. Топливо из сжиженного биогаза (био-СПГ) способствует сокращению выбросов в цикле «от бака до руля» на величину вплоть до 100% по сравнению с обычным дизельным топливом европейского стандарта. В свою очередь, СПГ-топливо обеспечивает сокращение выбросов примерно на 20%.

Volvo Trucks делает ставку на природный газ

Пожалуй, шведские инженеры правы. До массового внедрения электрических грузовиков пока далеко. До массового внедрения водородных — еще дальше. Использование единого источника энергии не способно решить все проблемы, связанные с изменением климата, в обозримом будущем будут продолжать сосуществовать различные виды топлива и типы двигателей. Несмотря на все технические достижения в области электромобильности, постоянный рост КПД двигателей внутреннего сгорания в течение многих лет будет и впредь играть ключевую роль в снижении воздействия на климат.

Volvo V90 II D4 Momentum, 2017 г.в., 194 883 км
серебристый, универсал, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
47 544 р.
18 404$ / 15 560€
Volvo V90 II, 2017 г.в., 91 623 км
черный, универсал, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
50 416 р.
19 516$ / 16 500€
Volvo V90 II, 2017 г.в., 128 000 км
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31 500$ / 26 632€
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Нынешней весной в Volvo Trucks полностью обновили производственную линейку. Естественно, в ней присутствуют и модели, работающие на природном газе. У Volvo были такие...
 
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