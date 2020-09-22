Volvo Trucks делает ставку на природный газ

Источник материала: Onliner Нынешней весной в Volvo Trucks полностью обновили производственную линейку. Естественно, в ней присутствуют и модели, работающие на природном газе. У Volvo были такие грузовики и раньше, но теперь им уделено больше внимания. В компании объяснили почему.

Так называемая «Зеленая хартия ЕС» четко определила направление развития транспортной отрасли в сторону экологически чистого будущего, в котором предполагается полный отказ от использования ископаемого топлива. По этой причине перевозчики все чаще задумываются об альтернативах дизельному топливу.

«На сегодняшний день в области тяжелых магистральных перевозок СПГ — это наиболее коммерчески перспективная альтернатива традиционному дизелю. Данное топливо доступно в достаточно больших объемах по конкурентоспособной цене. Рост доли грузовых автомобилей, которые работают на газе, создает благоприятные условия для постепенного массового перехода на сжиженный биогаз», — говорит директор по инновациям и защите окружающей среды в Volvo Trucks Ларс Мортенссон.





Силовая линия грузовых автомобилей Volvo, работающих на сжиженном биогазе или природном газе, имеет эффективность, сравнимую с дизельными аналогами. Однако выбросы таких двигателей содержат значительно меньше СО2. Топливо из сжиженного биогаза (био-СПГ) способствует сокращению выбросов в цикле «от бака до руля» на величину вплоть до 100% по сравнению с обычным дизельным топливом европейского стандарта. В свою очередь, СПГ-топливо обеспечивает сокращение выбросов примерно на 20%.





Пожалуй, шведские инженеры правы. До массового внедрения электрических грузовиков пока далеко. До массового внедрения водородных — еще дальше. Использование единого источника энергии не способно решить все проблемы, связанные с изменением климата, в обозримом будущем будут продолжать сосуществовать различные виды топлива и типы двигателей. Несмотря на все технические достижения в области электромобильности, постоянный рост КПД двигателей внутреннего сгорания в течение многих лет будет и впредь играть ключевую роль в снижении воздействия на климат.