Самый грязный футбол мира — белорусы устроили чемпионат на болоте

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В этой игре главное, чтобы никто не пострадал, говорят ее участники. Результат не столь важен. Ребята обматывают обувь скотчем, чтобы она не осталась в торфе, и идут в бой. Все хотят не ударить в грязь лицом, но чисто технически это довольно трудно. Потому как грязь более-менее везде. Это подаренный миру финнами торфяной футбол. На территории разработки торфа разбивают поля и поливают их три дня. В итоге получается очень весело для зрителей и очень тяжело для участников. Хотя надо быть честным, им тоже прикольно. Правда, страшно за тех, кто после будет отстирывать форму. Зато в жизни будет что вспомнить.