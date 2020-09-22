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Истребитель Су-30 разбился в России

22.09.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Тверской области России во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В результате падения истребителя никто не пострадал.

Сообщается, что летчики успели катапультироваться, благополучно приземлились и вышли на связь, их эвакуировали. Истребитель рухнул в лесистой местности, а потому не вызвал разрушений. К месту крушения направлена комиссия военных. Она займется установкой причин аварии.

 
 
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В Тверской области России во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Западного...
 
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