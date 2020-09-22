Микроквартиры с характером. Как минчане обустраивают жилье, где на 20 «квадратах» надо уместить все

Источник материала: Onliner

Микроквартиры давно не новость. Еще в 2015-м мы могли удивляться тому факту, что в новостройках проектируют жилье, где на все про все отводится только 20—25 метров (плюс санузел), а сегодня это уже норма жизни. Причем разлетаются небольшие квартиры на ура — только объявит застройщик старт продаж, как из желающих приобрести пусть маленькую, но свою, чуть ли не очередь стоит. И вот когда ключи на руках, а страсти улеглись, возникает самый главный вопрос — как на весьма ограниченных метрах разместить прихожую, кухню, гостиную и спальню. Но, надо отдать белорусам должное, у многих это получается. Показываем удачные примеры обустройства компактных «пеналов» из базы сервиса «Дома и квартиры» Onliner.

Образец с улицы Братской, 2, доказывает всем, что даже на скромных-скромных метрах можно разместить все, что нужно, и сделать это не теряя чувства стиля. В распоряжении собственника оказалось всего 31,6 «квадрата», из которых 24,3 приходятся на основное помещение. С задачей разместить кухню, гостиную и спальное место владелец справился на отлично.









Небольшая гардеробная при входе спасает от необходимости ставить громоздкие шкафы в видимой части квартиры. Да, при таких размерах мест хранения гардероб придется явно пересмотреть и почистить, но тем не менее для всего хорошего пространство есть. Дальше по курсу — небольшая кухня с барной стойкой, выполненная в модных цветах графита и теплого дерева.





Не отходя далеко от стойки (а далеко и не отойдешь при таких размерах) — гостиная с диваном, телевизором и искусственным камином.













Популярное в последнее время решение с применением деревянных реек в качестве легких перегородок использовалось и в этом случае. За «ширмой» — спальное место. При этом, судя по первоначальной планировке, лоджия была присоединена к жилой комнате, что собственник вряд ли смог узаконить. Но не отметить дизайнерский подход и смекалку мы не можем: выглядит все довольно стильно, органично, с нужными акцентами.









За готовую к жизни квартиру на 12-м этаже собственник вместе с агентством хочет выручить 165 072 рубля, или $63 900 (примерно $2020 за квадратный метр).

Следующий вариант также соответствует белорусским модным тенденциям: грубый кирпич (его имитация) на стенах, обилие серого цвета, лофтовые светильники. На то, чтобы все это расставить, отводится 22 «квадрата». Гардеробной на фото не видно, но автор объявления указывает, что она не только есть, но и позволит вместить все, что необходимо.













Кухня и гостиная поделили пространство примерно поровну. Квартира готова к переезду — отремонтирован саунзел, есть спальное место, кухня оборудована всем необходимым. Так что если кто-то хочет жить в «Минск-Мире», вариант можно рассмотреть. Что касается стоимости микроквартиры, то выручить за 29,6 «квадрата» планируют 152 156 рублей, или $58 900 ($1990 за квадратный метр).





Однако не только «Минск-Мир» богат квартирами-«пеналами». Чижовке тоже есть что показать. Вот, например, жилье площадью 30,7 «квадрата» (размеры вполне сопоставимы с обычной хрущевкой, где всегда есть место для отдельной кухни). Хозяева расположили все «жилое» и «питательное» на 19 с половиной метрах.

Контраст цвета — основной прием, который использовался, чтобы квартира была не такая, как у всех. Малиновые (или терракотовые — в зависимости от освещения) стены кухонной зоны напрямую контактируют с синими фасадами мебели. Поддерживает синее настроение небольшой диванчик напротив. Получилось очень даже уютно.













Жилая часть, где находится полноценная двуспальная кровать и детская кроватка, выдержана в светлых тонах. «Продается квартира-студия в новостройке в спальном районе с премиальным ремонтом и мебелью. Подойдет как для себя, так и для сдачи в аренду. Максимально удобная инфраструктура и полное наличие всех организаций и магазинов поблизости», — объясняет агентство, занимающееся продажей.











Оценили квартиру в 149 573 рубля, или $57 900, — очевидно, что ставки на отремонтированные микроквартиры примерно в одном диапазоне. В данном случае «квадрат» будет стоить новому владельцу $1885 по курсу.