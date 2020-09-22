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Вьетнамцы построили свой вариант BMW X5 F15. Под капотом — 6,2 литра

22.09.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пару лет назад во Вьетнаме начал работу местный автомобильный бренд VinFast. Вместо того, чтобы с нуля разрабатывать собственные модели, эта компания решила серьезно дорабатывать автомобили других производителей. Вот, например, модель VinFast President. Она построена на базе BMW X5 предыдущего поколения. 

Вьетнамцы построили свой вариант BMW X5 F15. Под капотом — 6,2 литра

В работе над проектом вьетнамцам помогала австрийская компания Magna Steyr. А дизайн разрабатывался в итальянском ателье Pininfarina. По идее, производитель мог бы оставить 4,4-литровый V8, который был доступен для BMW F15, но VinFast решила пойти другим путем. Баварский мотор заменили 6,2-литровым EcoTec3 V8 от концерна General Motors. Агрегат развивает 420 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» (его, судя по всему, оставили от Х5).

Вьетнамцы построили свой вариант BMW X5 F15. Под капотом — 6,2 литра

Получается, новый вьетнамский автомобиль — это «переодетый» BMW X5 с американским двигателем. Такой же мотор ставится на Chevrolet Tahoe, Suburban и Silverado. Всего будет выпущено 500 «Президентов». Цена одного экземпляра — 164 тысячи долларов. За эксклюзив нужно платить, даже если это «ноунейм» из Вьетнама.

Вьетнамцы построили свой вариант BMW X5 F15. Под капотом — 6,2 литра
Вьетнамцы построили свой вариант BMW X5 F15. Под капотом — 6,2 литра
BMW X5 III (F15), 2017 г.в., 111 000 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
113 407 р.
43 900$ / 37 116€
BMW X5 II (E70), 2009 г.в., 144 043 км
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
36 037 р.
13 950$ / 11 794€
BMW X5 I (E53), 2002 г.в., 422 555 км
серебристый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
25 058 р.
9700$ / 8201€
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Пару лет назад во Вьетнаме начал работу местный автомобильный бренд VinFast. Вместо того, чтобы с нуля разрабатывать собственные модели, эта компания решила серьезно...
 
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