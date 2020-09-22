Вьетнамцы построили свой вариант BMW X5 F15. Под капотом — 6,2 литра

Источник материала: Onliner

Пару лет назад во Вьетнаме начал работу местный автомобильный бренд VinFast. Вместо того, чтобы с нуля разрабатывать собственные модели, эта компания решила серьезно дорабатывать автомобили других производителей. Вот, например, модель VinFast President. Она построена на базе BMW X5 предыдущего поколения.





В работе над проектом вьетнамцам помогала австрийская компания Magna Steyr. А дизайн разрабатывался в итальянском ателье Pininfarina. По идее, производитель мог бы оставить 4,4-литровый V8, который был доступен для BMW F15, но VinFast решила пойти другим путем. Баварский мотор заменили 6,2-литровым EcoTec3 V8 от концерна General Motors. Агрегат развивает 420 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» (его, судя по всему, оставили от Х5).





Получается, новый вьетнамский автомобиль — это «переодетый» BMW X5 с американским двигателем. Такой же мотор ставится на Chevrolet Tahoe, Suburban и Silverado. Всего будет выпущено 500 «Президентов». Цена одного экземпляра — 164 тысячи долларов. За эксклюзив нужно платить, даже если это «ноунейм» из Вьетнама.







