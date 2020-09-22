Основатели MSQRD вместе c Натальей Водяновой запустили благотворительную платформу для встреч

Источник материала: Tut.by

Белорусские создатели приложения MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень вместе c супермоделью Натальей Водяновой и ее бизнес-партнером Тимоном Афинским запустили совместную благотворительную платформу Locals.org . Об этом сообщает Forbes.ru .



Скриншот с сайта locals.org

Как сказал Евгений Невгень, идея Locals.org родилась из желания возродить белорусский проект «МаеСэнс» — платформы для благотворительного аукциона встреч, где Невгень когда-то работал.

В 2017 году Евгений познакомился в Лондоне с Тимоном Афинским, бизнес-партнером Натальи Водяновой, и рассказал ему о благотворительных аукционах «для своих». Афинскому и Водяновой идея понравилась, но воплощать ее партнеры начали только летом 2020-го — до 2019-го Невгень работал в Facebook, и мог возникнуть конфликт интересов. А Афинский и Водянова были заняты собственным благотворительным приложением Elbi.

В разработку платформы, по словам Невгеня, они с Сергеем Гончаром уже инвестировали больше 1 млн долларов собственных денег, сторонних инвесторов в проекте нет. Доли в проекте партнеры не раскрывают.

В отличие от «МаеСэнс», в Locals.org любой человек сможет предложить любую сумму за встречу или совместный опыт и деньги не будут решающим фактором. Как пишет vc.ru, на платформе проходят аукционы за возможность получить консультацию у специалиста, встретиться со знаменитостью или обычным человеком. Создать встречу для сбора средств или поучаствовать в аукционе может любой пользователь.

Кто выиграл аукцион и каким будет времяпрепровождение, станет решать человек, за встречу с которым идет борьба — его называют «хост». Он также может закрыть прием заявок в любой момент и сделать встречу групповой. 80% средств от аукциона пойдёт на благотворительность, 20% — на развитие проекта. Создатели планируют зарабатывать на комиссии за транзакции, а в будущем добавить платные функции.

«Восемь лет с выхода из „МаеСэнс“ я мечтал, что у нас появится время, деньги, знания и связи и мы вернемся к этой теме, чтобы сделать ее глобальной. Именно поэтому на самом деле мы ушли из Facebook», — говорит Невгень.

Напомним, что белорусы Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин основали MSQRD в 2016 году. В марте 2016 года приложение купила Facebook, куда Гончар, Невгень и другие разработчики перешли на работу. В 2019 году они ушли из компании и запустили новый проект — приложение для ментального здоровья Loóna.