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Сопредседателю стачкома «Беларуськалия» Анатолию Бокуну дали 25 суток административного ареста
Источник материала: Tut.by
Сопредседателю стачкома «Беларуськалия» Анатолию Бокуну дали 25 суток административного ареста, сообщает стачком предприятия. 21 сентября Бокуна и еще 21 человека доставили в РОВД Солигорска от 4-го рудоуправления «Беларуськалия», куда люди приходили поддержать оставшегося в шахте работника Олега Кудёлку. Во второй половине дня всех отпустили, кроме сопредседателя стачкома.
Анатолия Бокуна осудили на 25 суток ареста по двум административным нарушениям, сообщает стачком. Ранее он уже бывал в сентябре 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, его
До этого Анатолия Бокуна
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Сопредседателю стачкома «Беларуськалия» Анатолию Бокуну дали 25 суток административного ареста, сообщает стачком предприятия. 21 сентября Бокуна и еще 21 человека...
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