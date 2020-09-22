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Сопредседателю стачкома «Беларуськалия» Анатолию Бокуну дали 25 суток административного ареста

22.09.2020 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сопредседателю стачкома «Беларуськалия» Анатолию Бокуну дали 25 суток административного ареста, сообщает стачком предприятия. 21 сентября Бокуна и еще 21 человека доставили в РОВД Солигорска от 4-го рудоуправления «Беларуськалия», куда люди приходили поддержать оставшегося в шахте работника Олега Кудёлку. Во второй половине дня всех отпустили, кроме сопредседателя стачкома.


Собравшиеся у 4-го рудоуправления в поддержку Олега Куделки выстроились в цепь, когда к ним подошла милиция и люди в гражданской одежде

Анатолия Бокуна осудили на 25 суток ареста по двум административным нарушениям, сообщает стачком. Ранее он уже бывал в сентябре 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, его задерживали 31 августа.

До этого Анатолия Бокуна задерживали 24 августа. Тогда его штрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда его отпустили.

 
 
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Сопредседателю стачкома «Беларуськалия» Анатолию Бокуну дали 25 суток административного ареста, сообщает стачком предприятия. 21 сентября Бокуна и еще 21 человека...
 
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