ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии полицейские нашли 49 неисправностей в фургоне из Беларуси

22.09.2020 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Германии при проверке белорусского фургона с прицепом полицейские нашли десятки неисправностей. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by.


Авто с белорусскими номерами подверглось осмотру в районе Кальве. Полицейские сначала определили, что в машине не работает ручной тормоз, а кузов поражен ржавчиной. Далее при более детальном анализе выяснилось, что неисправна и педаль ножного тормоза.

В общей сложности эксперты выявили 49 недостатков. Автомобиль признали небезопасным и исключили из участия в дорожном движении. Его увезли на эвакуаторе.

В полиции сообщили, что водитель и пассажир приехали в Германию, чтобы купить подержанные запчасти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полиции сообщили, что водитель и пассажир приехали в Германию, чтобы купить подержанные запчасти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси доволен тем, как работает дефицит рублей на рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика