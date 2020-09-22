В Германии полицейские нашли 49 неисправностей в фургоне из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Германии при проверке белорусского фургона с прицепом полицейские нашли десятки неисправностей. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by .





Авто с белорусскими номерами подверглось осмотру в районе Кальве. Полицейские сначала определили, что в машине не работает ручной тормоз, а кузов поражен ржавчиной. Далее при более детальном анализе выяснилось, что неисправна и педаль ножного тормоза.

В общей сложности эксперты выявили 49 недостатков. Автомобиль признали небезопасным и исключили из участия в дорожном движении. Его увезли на эвакуаторе.

В полиции сообщили, что водитель и пассажир приехали в Германию, чтобы купить подержанные запчасти.