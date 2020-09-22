"Славянское братство" прошло проверку в "Сахаре"

Источник материала: Sputnik Беларусь

Совместные маневры на Брестском полигоне были запланированы еще в октябре прошлого года и на протяжении нынешнего шла их активная подготовка.

Международное учение "Славянское братство-2020" носит выраженный антитеррористический характер.

Поэтому легенда учений предполагала решение различных комбинированных задач десантниками из Беларуси и России. Бойцы должны были наносить хирургически точные удары по условному противнику, освобождать объекты гражданской инфраструктуры и форсировать водные объекты .

Кульминацией полевой учебы стало десантирование военной техники и бойцов на песчаном полигоне, который профессионалы прозвали Сахарой. Для авиационного прикрытия операции использовали новейшие Су-30СМ, которые совсем недавно заступили на боевое дежурство в Барановичах. Живую силу врага уничтожали самолеты Як-130.

Боевые машины десанта успешно приземлились на полигоне, а корабельные команды из российских и белорусских бойцов блокировали террористические формирования и завершили разгром врага. Интересно, что первая разведгруппа в составе 26 десантников прыгала с парашютами с высоты в 2100 метров. Эта сложная и зрелищная работа требует от военных высококлассной подготовки.