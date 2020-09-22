﻿ "Славянское братство" прошло проверку в "Сахаре". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Славянское братство" прошло проверку в "Сахаре"

22.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Совместные маневры на Брестском полигоне были запланированы еще в октябре прошлого года и на протяжении нынешнего шла их активная подготовка.

Международное учение "Славянское братство-2020" носит выраженный антитеррористический характер.

© Sputnik / Виктор Толочко
Десантники "нашли общий язык" и уничтожили условных террористов

Поэтому легенда учений предполагала решение различных комбинированных задач десантниками из Беларуси и России. Бойцы должны были наносить хирургически точные удары по условному противнику, освобождать объекты гражданской инфраструктуры и форсировать водные объекты.

Кульминацией полевой учебы стало десантирование военной техники и бойцов на песчаном полигоне, который профессионалы прозвали Сахарой. Для авиационного прикрытия операции использовали новейшие Су-30СМ, которые совсем недавно заступили на боевое дежурство в Барановичах. Живую силу врага уничтожали самолеты Як-130.

Боевые машины десанта успешно приземлились на полигоне, а корабельные команды из российских и белорусских бойцов блокировали террористические формирования и завершили разгром врага. Интересно, что первая разведгруппа в составе 26 десантников прыгала с парашютами с высоты в 2100 метров. Эта сложная и зрелищная работа требует от военных высококлассной подготовки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учения белорусских и российских десантников идут сейчас в активной фазе под Брестом. Как проходят боевую выучку военные разведчики, смотрите сквозь объектив Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
iOS 14 оказалась очень популярной среди владельцев устройств Apple
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика