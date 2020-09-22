|
"Славянское братство" прошло проверку в "Сахаре"
22.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Совместные маневры на Брестском полигоне были запланированы еще в октябре прошлого года и на протяжении нынешнего шла их активная подготовка.
Международное учение "Славянское братство-2020" носит выраженный антитеррористический характер.
© Sputnik / Виктор Толочко
Поэтому легенда учений предполагала решение различных комбинированных задач десантниками из Беларуси и России. Бойцы должны были наносить хирургически точные удары по условному противнику, освобождать
Кульминацией полевой учебы стало десантирование военной техники и бойцов на песчаном полигоне, который профессионалы прозвали Сахарой. Для авиационного прикрытия операции использовали новейшие Су-30СМ, которые совсем недавно заступили на боевое дежурство в Барановичах. Живую силу врага уничтожали самолеты Як-130.
Боевые машины десанта успешно приземлились на полигоне, а корабельные команды из российских и белорусских бойцов блокировали террористические формирования и завершили разгром врага. Интересно, что первая разведгруппа в составе 26 десантников прыгала с парашютами с высоты в 2100 метров. Эта сложная и зрелищная работа требует от военных высококлассной подготовки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учения белорусских и российских десантников идут сейчас в активной фазе под Брестом. Как проходят боевую выучку военные разведчики, смотрите сквозь объектив Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)