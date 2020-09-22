Источник материала: Sputnik Беларусь

Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" 2020 пройдет с 28 сентября по 4 октября в Смоленске и Минске, о развитии фестиваля, главной тематике кинолент этого года и известных гостях зрителям Sputnik рассказал директор фестиваля, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

"Председателем жюри будет известный российский журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, он привезет два приза победителям - от МГУ и от жюри фестиваля. Надеюсь, отдельный приз будет от Посольства Российской Федерации в Беларуси, совместный приз от Министерства информации Беларуси и Белорусского союза журналистов и, конечно, специальный приз от Sputnik", - отметил Кривошеев.

По словам собеседника Sputnik, очень порадовала молодежь, которая участвует в конкурсе, на обычные гаджеты ребята снимают просто "шедевральные" вещи, демонстрируя поразительную синергию личного мироощущения и современных технических возможностей обычных коммуникаторов.

Программу "Горизонт событий" с участием директора Международного фестиваля "Евразия.DOC" Андрея Кривошеева смотрите на Sputnik Беларусь.