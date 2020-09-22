﻿ Кривошеев о "Евразия.DOC": поражают работы, классно снятые на обычные гаджеты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кривошеев о "Евразия.DOC": поражают работы, классно снятые на обычные гаджеты

22.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" 2020 пройдет с 28 сентября по 4 октября в Смоленске и Минске, о развитии фестиваля, главной тематике кинолент этого года и известных гостях зрителям Sputnik рассказал директор фестиваля, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

© Sputnik
Кривошеев рассказал о новинках фестиваля "Евразия.DOC-2020"

"Председателем жюри будет известный российский журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, он привезет два приза победителям - от МГУ и от жюри фестиваля. Надеюсь, отдельный приз будет от Посольства Российской Федерации в Беларуси, совместный приз от Министерства информации Беларуси и Белорусского союза журналистов и, конечно, специальный приз от Sputnik", - отметил Кривошеев.

По словам собеседника Sputnik, очень порадовала молодежь, которая участвует в конкурсе, на обычные гаджеты ребята снимают просто "шедевральные" вещи, демонстрируя поразительную синергию личного мироощущения и современных технических возможностей обычных коммуникаторов.

Программу "Горизонт событий" с участием директора Международного фестиваля "Евразия.DOC" Андрея Кривошеева смотрите на Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние новости о фестивале документального кино стран СНГ от председателя Белорусского союза журналистов, директора "Евразия.DOC" Андрея Кривошеева.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 250 уголовных дел заведено против участников выборов и акций протеста-правозащитники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика