Таможня не дает добро: началась торговая война с Польшей?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусская Таможенная служба фактически ввела ограничения на ввоз польских товаров. Варшава категорически против подобного решения, ведь Беларусь входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном, а значит – любые новые пограничные ограничения должны вводить все эти страны.

При этом польские товары не пропускают сейчас только через польско-белорусскую границу, пишет польская Gazeta Wyborcza. По мнению автора статьи, Александр Лукашенко реализует свою давнюю мечту: он старается отрезать белорусов от польских супермаркетов. Минские власти якобы уже давно обеспокоены тем, что белорусы предпочитают ездить на шопинг в Польшу, потому что там дешевле, а заодно покупают валюту и вывозят ее за границу.

На самом же деле, поводов для фактического закрытия таможенной границы с Польшей у Минска хоть отбавляй. Из последнего: на пункте пропуска "Берестовица" задержана партия сыра, которую везли под видом сантехнической арматуры.

А еще ранее была мутная история с польскими шпротами, которые Варшава заявила (на словах) как "гуманитарную помощь" для бастующих белорусов. Почти 13 тонн продукции. Однако в сопроводительных документах не было ни слова о гуманитарном характере отправления. Поэтому деликатес развернули в обратном направлении.

Беларусь не скрывает – она намерена пресечь попытки ввоза запрещенных и ограниченных к ввозу изделий и коммерческих партий товаров под видом продукции для личного пользования. Все эти меры соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании, подчеркнули в Минске. После того, как многие страны закрыли свои границы, количество физических лиц, пересекающих таможенную границу, сократилось почти в пять раз. Если в прошлом году границу в сутки пересекало около 90 тысяч физических лиц, то сейчас поток снизился в несколько раз.

Кстати, помимо польского направления, белорусские таможенники увеличили число сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной. В общем, работа системная. А не выборочная, антипольская.

Разумеется, экономические санкции со стороны стран Балтии и Польши подтолкнули Минск к активизации таможенного контроля. Впрочем, утверждать, что весь импорт в Беларусь абсолютно легален и правильно оформлен, не приходится. Вот вам и ответ Минска. Вряд ли белорусы будут в проигрыше от этого. Работают договоренности по линии ЕАЭС и ЗСТ (Зона свободной торговли СНГ), а также в рамках Союзного государства с Россией.

Так что беспокоиться на сей счет не стоит: белорусам точно не угрожает продуктовая и товарная нестабильность.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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