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Более 250 уголовных дел заведено против участников выборов и акций протеста-правозащитники

22.09.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси с начала электоральной кампании заведено более 250 уголовных дел против участников президентских выборов, протестных акций и активистов, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По информации центра, с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за четыре с половиной месяца в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.

Самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой были возбуждены уголовные дела - 293 УК РБ (массовые беспорядки) . Правозащитникам известны фамилии минимум 87 фигурантов дел по этой статье. Кроме того, "популярна" статья 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок), ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст 243 (уклонение от уплаты налогов) .

Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по некоторым другим статьям Уголовного кодекса, отмечают в "Весне".

В настоящее время правозащитники располагают фамилиями 200 человек,  чье уголовное преследование, по их утверждению, связано с событиями избирательной кампании и после нее, 68 человек из этого списка признаны политическими заключенными.

 
 
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В Беларуси с начала электоральной кампании заведено более 250 уголовных дел против участников президентских выборов, протестных акций и активистов, сообщает...
 
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