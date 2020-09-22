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«Если человек вкалывает, почему я должна забирать его кусок хлеба?» — как многодетная мама зарабатывает на детском образовании
22.09.2020 17:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы уже рассказывали
В пандемию полностью перешли в онлайн
— Еще зимой у нас занимались скорочтением и ментальной арифметикой 180 детей в 2 филиалах по городу. Всего за 2 года существования курсов отучились более 3000 человек. Но пандемия подкосила всех: больше половины детей просто перестали приходить на занятия. Благо деньги не просили вернуть — все абонементы были приостановлены: как родители, так и дети готовы были ждать стабилизации ситуации.Сначала был страх: бизнес рушится! Но помогла мысль, что выход есть всегда. И мы начали оценивать свои позиции по SWOT-анализу.
SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды, организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).
И вот что мы увидели:
При этом понимали, что перед нами всего 2 пути: закрыться или перевести курсы в онлайн. Но если при каждой стрессовой ситуации думать о закрытии, бизнес лучше вообще не начинать. Поэтому, разумеется, мы выбрали второй путь: приняли решение проводить занятия в Zoom. Но перед этим нужно было провести большую подготовительную работу.
«Взлететь» не получилось
Как мы распределили траты при переходе в онлайн:
1. Возможность проводить уроки по Zoom (более 40 мин.) стоит недорого, около $ 15 в месяц (подписка). Протестировали платформу и посчитали ее достаточно простой для самостоятельного использования детьми. Кроме того, я вижу одно из основных преимуществ Zoom в том, что он позволяет хорошо проработать аудиальную память.
Чаще всего родители выбирают вечернее время для занятий, когда они сами находятся дома. В пиковую нагрузку у нас одновременно занимаются до 50 детей. А поскольку в группе у педагогов должно быть не более 8 человек — мы распределяем учеников по разным сессионным кабинетам с разными педагогами (которые тоже заходят как ученики), чтобы не оплачивать несколько абонементов в Zoom.
2. Зарплата педагогов — у нас их 8, некоторые ведут по 2−3 курса. Их зарплата осталась на том же уровне, что и до пандемии. На данный момент самая большая зарплата составляет 1750 бел. рублей (около $ 680), минимальная 200 бел. рублей (около $ 78). Разница так велика, потому что оплата труда у наших педагогов зависит от нагрузки, которая рассчитывается по часам и по количеству детей в их группах. Учитывается также жизненный цикл клиентов.
Также у нас прдусмотрены премии за «вкидывание» и реализацию идей, за полную включенность в проект и обучающую составляющую каждого — и ребенка, и родителя. Люблю, когда чувствуется на расстоянии, что педагог как вторая мама — знает детские «секреты» и может помочь направить ребенка к правильному решению.
Я уверена, что в любом образовательном проекте самый важный ресурс — это педагоги. Также мне известно, что ряд работодателей переложили убытки на своих сотрудников (пересмотрев тем или иным образом их KPI и/или мотивацию), но я не вхожу в их число. Если мой человек работает и дает результат, почему я должна забирать его кусок хлеба? Моя команда знает: как поработаешь, столько и заработаешь. Например, мы решили доплачивать за разработку новых методических материалов, которые были нам жизненно важны для запуска в онлайне.
3. Аренда — называть сумму я не могу по договору. Но могу сказать, что в головном офисе нам сделали скидку, а от второго филиала мы отказались. Сейчас мы занимаем помещение площадью в 72 м2. Сами сделали в нем ремонт, поставили стены, чтобы разделить площадку на три кабинета и рецепцию.
Методические материалы для онлайн-курсов мы разработали за 30 дней, запустили. Можно ли сказать, что прибыль сразу взлетела? Конечно, нет! Мы же не курсы «Заработок от $ 1000 за 5 дней», а бизнес в белорусских реалиях. Как и в жизни, здесь случаются взлеты и падения, и даже самый отличный план — не факт, что сработает.
На окупаемость выйти не получалось: онлайн нас посещало около половины от прежнего количества учеников (порядка 90 детей). К тому же стоимость часа занятий в онлайне пришлось сократить — с 20 бел. рублей (около $ 7,8) за час до 15 бел. рублей (около $ 5,8).
Начали искать точки роста
Еще раз взглянув на свой анализ по SWOT, мы определили цели, сделали их измеримыми в количестве, качестве и времени. Каждую цель расписали на более мелкие цели и действовали по этому плану, корректируя его по мере необходимости.
Например, мы нашли выход в привлечении новой «холодной» аудитории из России, привлечении корпоративных клиентов, расширении продуктовой линейки и пр. Расскажу об этом подробнее:
1. Сразу начали давать рекламу в Facebook и Instagram, потратили на нее около $ 230 и получили 200 лидов. Продвигались на региональные города России — все, кроме Москвы и Питера (в этих городах лиды более дорогие и уже есть сильные курсы похожей тематики).
Мы пошли на небольшую хитрость: подключили IP-телефонию, звонили с белорусского номера, но у клиентов отображался российский.В итоге клиентами стали 40 человек — каждый пятый из 200 лидов. Для нас это хороший показатель конверсии.
2. Убедились в том, что сарафанное радио отлично работает. Часть детей, которые занимаются у нас, территориально находятся в Америке. Рекламу на эту страну мы не давали — сначала к нам стали записываться знакомые, которые там живут, потом знакомые знакомых и т.д. Люди по-прежнему друзьям доверяют больше, чем интернету, поэтому мы стали целенаправленно просить рассказывать о нашей школе своим знакомым.
3. Из-за расширения географии — сильно сместили рабочий график. Есть определенная сложность в том, что с некоторыми городами и странами у нас разные часовые пояса, но мы стараемся подстроиться так, чтобы всем было комфортно. Например, у нас есть группы, которые стартуют в 7 утра.
4. Разработали систему для работы с корпоративными клиентами. В целом мы определили это направление как очень перспективное. Оно хорошо тем, что оплата — фиксированная по договору, вне зависимости от того, сколько детей посещают занятия. Пока таких клиентов у нас немного, потому что мы никак не рекламируем себя, они находят нас сами. Интересно, что спрос ощутимо повысился летом, когда дети сотрудников оставались дома.
Чтобы простимулировать таких клиентов сделать выбор в нашу пользу — предоставляем пробные занятия бесплатно. Крупным ритейлерам, например, можем предложить скидку в обмен на размещение информации о нас во внутренней рассылке компании. Стараемся ко всем подходить индивидуально, пока находимся на этапе проработки оффера.
Этой осенью мы как раз начали развивать корпоративное направление. Пока у нас только два корпоративных клиента — один мелкий, второй подписан на 3000 бел. рублей (около $ 1160) за обучение в течение 50 часов.
5. Выработали новый подход к обучению:
Сложности в онлайне, которые можно предусмотреть
С чем мы столкнулись:
1. Педагогу труднее проводить занятия, хоть там занимается не 12 человек, а максимум 8. Вживую проще — можно подойти, перепроверить выполнение задания. А онлайн сложнее удержать внимание каждого ребенка. Кроме того, после 4 занятий подряд у некоторых педагогов срывался голос — нужно громче говорить, больше напрягаться. Люди уставали сильнее, чем после 8 часов занятий вживую. Поэтому нам пришлось скорректировать расписание так, чтобы педагоги не перегружались.
2. Родители не всегда умеют скачивать и устанавливать нужные детям приложения. Мы сделали пошаговую памятку, где прописаны все действия. И все равно вначале то пропадал звук, то изображение с камеры. На будущее нужно учитывать, что клиентам требуется какое-то время, чтобы разобраться в приложении, даже если оно кажется простым.
3. При «живых» занятиях нам была выгодней оплата наличными — в этом случае мы оплачиваем из нее только 5% налога по упрощенке. При перечислении через ЕРИП или банк снимается еще минимум 2% комисии за перевод.
После того как в группы добавились дети из других стран, встал вопрос дистанционной оплаты. Почти все международные системы перевода средств запрашивают довольно существенную комиссию — от 5% до 8%. Я подключила мобильный эквайринг своего банка, и у меня снимается теперь только стандартная комиссия за перевод — 2,5%. Для оплаты нужно просто перейти по QR-коду. Деньги попадают сразу же на расчетный счет. Правда, недавно мы не смогли оплатить наши услуги из Франции: банк отклонил платеж, но мы написали в банк письмо-запрос, и задачу быстро решили.
4. Процент конверсии в продажу после пробных платных занятий в онлайне стал намного меньше, чем офлайн — около 70%. В то время как после живых пробных занятий 90% участников записывались на полный курс.
Благодаря своевременно принятым правильным решениям нам удалось увеличить количество учащихся до 140 человек. На самоокупаемость выходим с третьего месяца работы в онлайне, но она сохраняется только при услови, что конверсия из пробных занятий в покупку курса сохранится на уровне не менее 80%.
Сейчас много психологов и специалистов, которые помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за экономического и политического кризиса в стране. И мы, конечно, не можем оставаться в стороне. Готовы выступить как связующее звено между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто может эту помощь оказать. Для этого:
Кредит — не мой вариант
Лагерь для пребывания детей мы организовываем второй год, у нас побывало более 400 человек за 9 смен. В этом году из-за карантина летом была только 1 смена на 32 человека. Мы бы и на нее не решились, но было более 10 оплат, проведенных еще в январе: не хотелось подводить ни детей, ни родителей.
За месяц до начала лагеря у нас еще не были выкуплены 6 путевок, а санаторию мы заранее проплатили всю сумму. Брать в такой ситуации кредит — не мой вариант. Резко поменяли стратегию рекламы: дали ее на более широкую аудиторию, без привязки к целевке (с доходом выше среднего). Оказалось, что многие родители готовы платить за такие услуги и даже брать ради этого деньги в кредит.
Все переговоры с клиентами я вела сама — лучше меня лагерь не знает никто. Я всегда стараюсь узнать, что важно получить от лагеря каждому конкретному ребенку и родителю, вникаю во все подробности и всегда стараюсь, чтобы мы сделали больше того, чего от нас ожидают. В итоге за 2 недели у нас выкупили оставшиеся путевки.
На осенние каникулы планируем набрать около 60 детей 6−12 лет, уже есть 8 предоплат.
Планы на будущее
Я продолжаю постоянно повышать квалификацию — регулярно хожу на бизнес-тренинги, сейчас прохожу курс по психологии. В среднем в год трачу на обучение около $ 15 000. Останавливаться в саморазвитии не планирую.
После участия в конкурсе «День инвестора 2020» мы начали переговоры с инвесторами и ментором, принимаем участие в
Рассчитываем привлечь более $ 100 000 и уже собираем команду разработчиков и методологов, которые смогут перевести наши методические пособия в игровые механики. Проводим маркетинговый анализ, ищем эксперта по финансам, по программированию, UI-дизайнера.
Мы также намерены активно развивать курсы скорочтения:
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«Если человек вкалывает, почему я должна забирать его кусок хлеба?» — как многодетная мама зарабатывает на детском образовании
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