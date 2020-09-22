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Белавиа возобновляет рейсы в Россию с 30 сентября
Источник материала: Myfin
Ожидается, что «Аэрофлот» возобновит авиасообщение Москва – Минск с 26 сентября.
Что в итоге?
Myfin.by поинтересовался временем вылета и стоимостью билетов на первый рейс в среду, 30 сентября. Вылет из Минска в Москву – в 12:35, а прилет в «Домодедово» - в 13:55.
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Белорусская компания Белавиа с 30 сентября возобновит рейсы из Минска в Москву. Билеты на эту дату с прилетом в аэропорт Домодедово уже доступны на сайте...
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