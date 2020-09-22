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Белавиа возобновляет рейсы в Россию с 30 сентября

22.09.2020 17:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: belavia.by

Ожидается, что «Аэрофлот» возобновит авиасообщение Москва – Минск с 26 сентября.

Что в итоге?

Myfin.by поинтересовался временем вылета и стоимостью билетов на первый рейс в среду, 30 сентября. Вылет из Минска в Москву – в 12:35, а прилет в «Домодедово» - в 13:55.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская компания Белавиа с 30 сентября возобновит рейсы из Минска в Москву. Билеты на эту дату с прилетом в аэропорт Домодедово уже доступны на сайте...
 
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