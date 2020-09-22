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Лидера стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна отправили за решетку на 25 суток

22.09.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидера стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна обвинили в «неповиновении» и «нарушении порядка проведения массовых мероприятий».


Напомним, он был задержан вчера, когда шахтеры вышли поддержать своего коллегу Анатолия Кудёлку, который отказался подниматься из шахты в знак протеста против насилия в стране и давления на стачком.

Тогда задержали 22 человек, но позже отпустили всех, кроме Анатолия Бокуна. 

Он вышел на свободу после 15 суток ареста всего несколько дней назад.
 
 
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Лидера стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна обвинили в «неповиновении» и «нарушении порядка проведения массовых мероприятий».
 
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