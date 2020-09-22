"Президентские выборы" по-беларуски: заведено более 250 уголовных дел!

spring96.org С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за четыре с половиной месяца в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании, передает





Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:





- 293 УК РБ (Массовые беспорядки) - “Весне” известны фамилии минимум 87 фигурантов дел по этой статье.





- 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) - дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле ("дело Тихановского", либо "Гродненское дело", "дело 14 июля").





- 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).





- 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).





- 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов) - по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.





Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по ряду других статьям Уголовного кодекса.





Правозащитный центр "Весна" собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.





на 22 сентября в списке правозащитников 200 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 68 человек из этого списка уже признаны политическими заключенными. По состоянию