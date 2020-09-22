ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такое вот "славянское братство": российские бомбардировщики над нашими головами

22.09.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Беларуси с Польшей в рамках так называемых учений "Славянское братство"

22 сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместных белорусско-российских учений "Славянское братство - 2020" два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Республики Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны добавили, что в ходе полета российские летчики отработали вместе с истребителями ВВС Беларуси авиационное прикрытие совместной тактической группы, выполняющей боевые задачи на земле.

Ранее на учения "Славянское братство - 2020" на полигон Гожский под Гродно прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения Воздушно-десантных войск России. 

Кроме того, на полигоне Брестский в учениях участвуют российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

Всего в учениях с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Беларуси с Польшей в рамках так называемых учений "Славянское братство"
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый грязный футбол мира — белорусы устроили чемпионат на болоте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика