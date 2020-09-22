NASA представило план лунной программы Artemis

Источник материала: АФН

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis. Документ опубликован на сайте ведомства.

Первый этап программы, Artemis 1, намечен на 2021 год. В рамках этого этапа запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап, Artemis 2, запланирован на 2023 год. В ходе этого этапа Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом (Artemis 3) считается высадка на Луну, намеченная на 2024 год, передает РБК.

В сентябре прошлого года корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.

В NASA сообщили, что Lockheed Martin обязалась построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года. Строительство первых трех кораблей Orion для миссий Artemis 3–5 оценивается в $2,7 млрд. Еще три корабля для миссий Artemis 6–8, стоимость которых составит $1,9 млрд, NASA планировало заказать в 2022 году.

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп потребовал от NASA «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года. Он пообещал выделить дополнительные $1,6 млрд бюджету NASA для освоения Луны и Марса, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному».