ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA представило план лунной программы Artemis

22.09.2020 17:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis. Документ опубликован на сайте ведомства.

Первый этап программы, Artemis 1, намечен на 2021 год. В рамках этого этапа запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап, Artemis 2, запланирован на 2023 год. В ходе этого этапа Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом (Artemis 3) считается высадка на Луну, намеченная на 2024 год, передает РБК.

В сентябре прошлого года корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.

В NASA сообщили, что Lockheed Martin обязалась построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года. Строительство первых трех кораблей Orion для миссий Artemis 3–5 оценивается в $2,7 млрд. Еще три корабля для миссий Artemis 6–8, стоимость которых составит $1,9 млрд, NASA планировало заказать в 2022 году.

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп потребовал от NASA «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года. Он пообещал выделить дополнительные $1,6 млрд бюджету NASA для освоения Луны и Марса, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis. Документ...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Славянское братство" прошло проверку в "Сахаре"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика