Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» получил 25 суток административного ареста

Источник материала: АФН

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун осужден на 25 суток административного ареста по двум протоколам

Как сообщалось, 21 сентября Бокун и еще 21 человек были доставлены в РОВД Солигорска после того, собрались у 4-го рудоуправления «Беларуськалия» с целью поддержать отказавшегося поднимать наверх из шахты Олега Кудёлку.

«После вчерашнего задержания прямо на территории 4-го рудоуправления мирных рабочих, вышедших поддержать своего коллегу, который выразил протест и несогласие с происходящим в стране (Олег Куделка), под стражей остался Анатолий Бокун. Всех остальных задержанных отпустили», - сообщил стачком Беларуськалия.

«Выездной "суд" над Анатолием состоялся в 18.00 в здании РОВД. Видимо, в глазах "наших" судей и милиционеров преступник не тот, кто совершает преступление, а тот, кто выступает в поддержку своего товарища», - отметили в стачкоме.

Бокун был задержан 24 августа и получил штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 31 августа Бокун был опять задержан и получил 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.