Эксперт: самые сложные вопросы в договоре о Союзном государстве – общая налоговая система и ТЭК. ЭКСКЛЮЗИВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопросы создания общей налоговой системы и топливно-энергетического комплекса – самые сложные в договоре о Союзном государстве. Такую точку зрения в эфире телеканала «МИР 24» высказала руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Елена Кузьмина.

«Самым сложным является общая налоговая система и связанное с ней решение вопросов ТЭК. Насколько я понимаю, их решение отложили. Сейчас чаще говорят о том, что они будут прорабатываться, и в течение нескольких лет вопрос должен быть решен», – отметила Кузьмина.

По ее словам, в Союзном государстве решены многие экономические вопросы. Но этап, когда обе страны переходили на новые экономические модели, прошел, поэтому прежних договоренностей уже недостаточно.

«Чтобы развиваться дальше, недостаточно того, чтобы была свободная торговля и возможность экономически сотрудничать . Поэтому встал вопрос о том, что было записано в договоре о Союзном государстве много лет назад: о том, что нам нужно общее законодательство, в данном случае, экономическое, единая налоговая система, потому что, например, вопросы, связанные с ценами на нефть, мы не можем решить на уровне лидеров двух государств, потому что есть законодательство российское, по которому россияне, которые занимаются этим, получают налоговые преференции. Для Беларуси мы это применить не можем, потому что у них другая законодательная система», – подчеркнула она.

Эксперт считает, что нужно создавать общие правила планирования, ведения бизнеса и производственные цепочки. Что касается единой валюты, Кузьмина отметила, что пока условий для ее появления нет.