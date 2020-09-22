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Эксперт: самые сложные вопросы в договоре о Союзном государстве – общая налоговая система и ТЭК. ЭКСКЛЮЗИВ
22.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопросы создания общей налоговой системы и топливно-энергетического комплекса – самые сложные в договоре о Союзном государстве. Такую точку зрения в эфире телеканала «МИР 24» высказала руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Елена Кузьмина.
«Самым сложным является общая налоговая система и связанное с ней решение вопросов ТЭК. Насколько я понимаю, их решение отложили. Сейчас чаще говорят о том, что они будут прорабатываться, и в течение нескольких лет вопрос должен быть решен», – отметила Кузьмина.
По ее словам, в Союзном государстве решены многие экономические вопросы. Но этап, когда обе страны переходили на новые экономические модели, прошел, поэтому прежних договоренностей уже недостаточно.
«Чтобы развиваться дальше, недостаточно того, чтобы была свободная торговля и возможность
Эксперт считает, что нужно создавать общие правила планирования, ведения бизнеса и производственные цепочки. Что касается единой валюты, Кузьмина отметила, что пока условий для ее появления нет.
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Эксперт: самые сложные вопросы в договоре о Союзном государстве – общая налоговая система и ТЭК. ЭКСКЛЮЗИВ
Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Елена Кузьмина не видит условий для появления единой валюты.
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