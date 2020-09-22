На улице Якуба Коласа водитель сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая

Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили, что в Минске ребенок попал под колеса автомобиля. ДТП случилось сегодня днем на улице Якуба Коласа. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая.

Девочка пострадала, она госпитализирована.

— Прямо сейчас следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Все обстоятельства выясняются, — сообщили в СК.

Тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться по телефонам: (8 017) 389-55-55 и +375 33 333-67-19.

По информации «Минсктранса», с 15:26 на улице Якуба Коласа (в районе пересечения с улицей Белинского) в направлении диспетчерской станции «Зеленый Луг» из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 5, 6, 11. Движение трамваев маршрутов №1, 6, 11 было организовано до разворотного кольца «Озеро»; №5 — до разворотного кольца «Змитрока Бядули». Был организован временный автобусный маршрут №906 («Красная» — ДС «Карбышева»).

Движение трамваев было возобновлено в 16:58.

Ранее наши читатели неоднократно жаловались на то, что на улице Якуба Коласа водители не замечают или игнорируют трамваи, которые останавливаются на остановочных пунктах для посадки и высадки пассажиров. Это приводило к опасным ситуациям.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .