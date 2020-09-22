Квартира дня. Функциональная московская микростудия в духе 1930-х годов

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Интерьер, вдохновленный дизайнерскими идеями начала 1930-х годов, был главным пожеланием клиента московского бюро Room Design Buro . На родине конструктивизма это требование выглядит полностью естественным, а дополнительным источником вдохновения стали идеи школы Баухаус, развивавшейся параллельно в Германии.

Цветовое решение квартиры построено на контрасте светло-серых тонов оставленного без обработки бетона стен и ярко-рыжего цвета мебели, выполненной в классической стилистике советских гарнитуров. Авторы старались использовать в интерьере винтажные объекты из личной коллекции заказчика или специально отобранные на интернет-площадках.





















Отдельным вызовом была небольшая площадь студии — всего 27 кв. м. Тем не менее, в таком скромном по размерам пространстве удалось разместить спальную зону с полноценной кроватью, ванную комнату с душем, места для приготовления пищи и работы, а также выделить область для отдыха, где можно, например, смотреть кино.



















