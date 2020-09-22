«„Яндекс.Такси“ сможет работать, но...»: в «Ассоциации транспортных перевозчиков» прокомментировали возможные изменения на рынке

Источник материала: Onliner Большой резонанс в сфере пассажирских перевозок вызвал проект указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров», подготовленный Министерством транспорта и коммуникаций, указа, который (если он будет подписан и вступит в силу) внесет серьезные изменения в текущую ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Беларуси. Накануне мы обсудили требования, содержащиеся в этом проекте, с некоторыми крупными игроками рынка и экспертами. Сегодня публикуем разъяснения стороны, вносившей предложения при подготовке проекта указа.

Сразу отметим, что проект указа, насколько нам известно, до сих пор не выносился на общественное обсуждение. Корреспондент Onliner обращался за разъяснениями в Министерство транспорта и коммуникаций, однако от информативного комментария там пока воздержались, пояснив, что это рабочий документ, который на данный момент проходит этап обсуждения на уровне госорганов.

Также мы обращались с предложением дать оценку проекту указа в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и в Министерство по налогам и сборам, однако там не стали обсуждать проект, подготовленный другим ведомством.

Однако разъяснения требований, содержащихся в проекте указа, для Onliner подготовили в Ассоциации транспортных перевозчиков.

— Указ в некоторой части составлялся с учетом наших предложений и обоснованности этих предложений, — сообщила корреспонденту Onliner председатель Ассоциации транспортных перевозчиков Ольга Бантыш.

«Наниматель вправе принять на работу водителя по совместительству»

П. 1.1 Юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся автомобильными перевозчиками, привлекают физических лиц в качестве водителей транспортных средств на основании трудовых договоров.

«Договор подряда с водителем, как на сегодняшний день делают многие субъекты хозяйствования, нельзя вообще заключать, так как водитель —материально ответственное лицо, а договор подряда — гражданско-правовой вид договора. При заключении предприятием с физическим лицом гражданско-правового договора в качестве альтернативы трудовому договору необходимо соблюдать нормы Указа Президента Республики Беларусь от 06.07.2005 № 314 “О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам”. В частности, необходимо предусмотреть материальную ответственность, но материальная ответственность — это институт трудового права, поэтому к договору подряда она не применима. В соответствии со статьей 6 Трудового кодекса Республики Беларусь обязательства, возникающих на основе договоров, предусмотренных гражданским законодательством, не подпадают под действие ТК. Следовательно, гарантии, предусмотренные ТК, на данные правоотношения не распространяются.

Физическое лицо может выполнять обязанности водителя в организации по гражданско-правовому договору при одновременном соблюдении следующих условий:

в обязанности указанного физического лица не должна входить перевозка пассажиров, осуществляемая по договору перевозки между пассажиром и организацией. В данном случае с водителем возможно заключение только трудового договора;

в обязанности физического лица не должно входить осуществление международных автомобильных перевозок, под которыми понимаются автомобильные перевозки, выполняемые за пределы (за пределами) территории Республики Беларусь, из-за ее пределов, а также транзитные автомобильные перевозки, выполняемые через территорию Республики Беларусь между двумя пунктами пересечения государственной границы Республики Беларусь в местах, установленных законодательством (абзац 22 ст.1 Закона Республики Беларусь от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»).

Главой 32 ТК Республики Беларусь предусмотрена работа по совместительству. При этом ограничения в отношении работы по совместительству установлены ст.348 Трудового кодекса. С учетом норм данной статьи наниматель вправе принять на работу водителя по совместительству.

Таким образом, никаких вопросов возникнуть у тех, для кого работа в такси не является единственным заработком, либо у тех, кто совмещает работу с несколькими агрегаторами и службами такси, не может», — отметила в своем комментарии Ольга Бантыш.





«Выйти из занавеса и работать открыто»

П. 1.2 Деятельность по автомобильной перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на основании регистрационных карт транспортного средства, выдаваемых органом, уполномоченным на выдачу регистрационных карт. Деятельность по выполнению автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении без наличия регистрационной карты является незаконной и запрещается.

«Для начала обратимся к ст. 4 Закона “Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках”. Автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении включают в себя следующие виды автомобильных перевозок пассажиров:

автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси;

автомобильные перевозки предварительно организованной заказчиком автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении группы пассажиров к месту их работы, учебы, проведения массовых мероприятий, а также в связи со служебной командировкой и (или) обратно из таких мест, автомобильные перевозки, выполняемые в целях организации туристических путешествий, в том числе экскурсий, проведения свадебных, юбилейных и иных торжеств, ритуальных обрядов;

автомобильные перевозки, выполняемые в целях транспортного обслуживания государственных органов (организаций) в случаях, предусмотренных законодательством;

иные виды автомобильных перевозок пассажиров, установленные Советом Министров Республики Беларусь.

Как видим, перевозки в нерегулярном сообщении – это не только автомобили-такси. Для реализации данной нормы указа, безусловно необходимо внести изменения не только в Закон “Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках”, но и в Правила автомобильных перевозок пассажиров, в частности в Главы 9, 10».

Ольга Бантыш отметила, что категория таксистов, которые работают на собственных автомобилях, не отсекается требованиями, содержащимися в проекте указа.

«Этой категории просто необходимо зарегистрироваться в установленном законом порядке, получить необходимые документы для допуска на рынок транспортных услуг, соответственно взять на себя полную ответственность, в первую очередь перед пассажирами, при осуществлении транспортной деятельности в сфере пассажирских перевозок. Говоря простым языком, выйти из занавеса и работать открыто», — считает Председатель Ассоциации транспортных перевозчиков.

«Физическому лицу не запрещается использовать транспортное средство в личных целях»

П. 1.4 Транспортное средство, на которое юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдана регистрационная карта, может использоваться только для выполнения автомобильных перевозок пассажиров.

Запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, оформленных для выполнения автомобильных перевозок пассажиров в соответствии с требованиями законодательства, в том числе отдельными элементами оформления и (или) иной информацией, указывающей на предложение по перевозке пассажиров для личных (бытовых, семейных и иных нужд), не связанных с осуществлением деятельности по выполнению автомобильных перевозок пассажиров.

«Запрет распространяется на транспортные средства, принадлежащие юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Физическому лицу не запрещается использовать транспортное средство в личных целях», — сообщила Ольга Бантыш.





«Uber и “Яндекс.Такси” смогут работать. Но...»

П. 1.6 Деятельность в качестве диспетчера такси может осуществляться юридическими лицами с местом нахождения в Республике Беларусь, созданными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на основании карты допуска диспетчера такси.

Порядок выдачи, прекращения действия карт допуска диспетчера такси, форма карты допуска диспетчера такси, орган, уполномоченный на выдачу карт допуска диспетчера такси, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

За выдачу карты допуска диспетчера такси взимается государственная пошлина в размере ста базовых величин, за внесение в нее изменений, выдачу дубликата — в размере одной базовой величины.

Деятельность юридического лица в качестве диспетчера такси на территории Республики Беларусь без карты допуска диспетчера такси является незаконной и запрещается.

«Ни о какой национализации тут речи нет. Любой субъект хозяйствования должен осуществлять деятельность в соответствии и с требованиями законодательства страны, на территории которой выполняет работы, оказывает услуги и т.д. “Государство предоставляет всем равные права для осуществления деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности”. И это действительно так», — говорится в комментарии.

Так смогут ли работать в Беларуси сервисы Uber и «Яндекс.Такси»?

— Эти организации смогут работать. Но должны оформиться с требованиями законодательства Республики Беларусь, — отметила Ольга Бантыш.

«Во-первых, у нас нет в ОКЭД вида деятельности «агрегатор», «платформа», «сервис» и нечто подобное. Во-вторых, если это зарубежная компания, она вправе открыть представительство в Республики Беларусь. Организация, открывшая представительство иностранного юридического лица, в течение срока и в порядке, определенных законодательством Республики Беларусь, обязана стать на учет в налоговых и иных органах Республики Беларусь, а также открыть счета в банках Республики Беларусь.

Вопрос в другом, насколько выгодно таким предприятиям открыто и прозрачно работать на транспортном рынке нашей страны.

При составлении любого нормативно-правового акта, должно происходить понимание всеми заинтересованными лицами, что фундамент документа закладывается на анализе всего транспортного рынка в Республике Беларусь, а не отдельных его участников. Всегда будут недовольные и это нормально. Но этот Указ однозначно: поставит участников, задействованных в сфере пассажирских перевозок в равные условия для существования прямой добросовестной конкуренции; создает понятные и прозрачные правила работы на рынке и порога входа на рынок; устанавливает контроль исполнения требований законодательства, особенно в части соблюдения правил безопасности перевозок; позволит исключить возникновение неоднозначности при толковании нормативно-правовой базы в отношении нерегулярных перевозок, сняв проблему правовой неопределенности», — отметила в своем комментарии Председатель Ассоциации транспортных перевозчиков.





Исключить иностранные компании и использование авто в личных целях: проект указа, который может привести к перестройке рынка такси