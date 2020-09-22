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iOS 14 оказалась очень популярной среди владельцев устройств Apple
Источник материала: Onliner
За пять дней с релиза новой версии операционной системы iOS 14 (и iPadOS 14) она была установлена на четверть смартфонов и планшетов от Apple. Такие данные приводит сервис Mixpanel, который занимается мобильной аналитикой. Темп установок этой версии iOS оказался выше, чем у прошлогодней iOS 13. Она за неделю была установлена на 20% устройств Apple.
Вероятно, в особой популярности iOS 14 виноваты виджеты — настраиваемые области рабочего стола, которые позволяют преобразить домашний экран и сделать его более практичным и полезным.
Обычно Apple публикует данные об установках новой версии iOS после достижения ею 50-процентной отметки распространенности. Это происходило в октябре. В этом году такая новость может появиться уже в этом месяце.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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За пять дней с релиза новой версии операционной системы iOS 14 (и iPadOS 14) она была установлена на четверть смартфонов и планшетов от Apple. Такие данные приводит сервис...
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