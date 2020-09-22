Вот сколько в Беларуси будут стоить новые Xbox

Источник материала: Tut.by

Недавно Microfot и Sony озвучили официальные цены и даты старта продаж консолей следующего поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Стоимость PS5 в Беларуси недавно раскрыла одна из крупных торговых сетей, а сейчас она рассказала подробности про конкурента от Microsoft.





Речь идет о «5 элементе». На специальной странице интернет-магазина, посвященной новым Xbox, сказано: старт продаж девайсов в Беларуси состоится 18 ноября. Цена Xbox Series S — 919,99 рублей, Xbox Series X — 1 569,99 рублей. Сейчас на приставки предлагается оформить предзаказ. Правда, продавец не уточняет, финальные ли это цены, или они действительны только для предзаказа.

Еще один крупный магазин для геймеров — belconsole — пишет, что Xbox Series S будет продаваться за 949,99 рублей, Series X — за 1600 рублей. Там же уточняется, что в продажу устройства поступят 10 ноября. Правда, есть приписка: «цены предварительны и могут измениться в любую сторону».

Для сравнения: PlayStation 5 от Sony, по информации «5 элемента», стартует в Беларуси 19 ноября по цене в 1599,99 рублей за версию с Blu-ray-приводом.

Напомним: Xbox Series X базируется на 8-ядерном процессоре Zen 2 от AMD частотой в 3,8 ГГц (7-нм техпроцесс), за графику отвечает чип архитектуры RDNA 2. Производительность GPU оценивается в 12 терафлопс. В активе 16 ГБ памяти GDDR6, емкость встроенного NVME SSD-накопителя — 1 ТБ. В наличии оптический привод 4K UHD Blu-ray Drive, есть возможность подключить внешний накопитель к порту USB 3.2.

Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок: