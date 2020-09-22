|
Вот сколько в Беларуси будут стоить новые Xbox
Источник материала: Tut.by
Недавно Microfot и Sony озвучили официальные цены и даты старта продаж консолей следующего поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Стоимость PS5 в Беларуси недавно раскрыла одна из крупных торговых сетей, а сейчас она рассказала подробности про конкурента от Microsoft.
Речь идет о «5 элементе». На специальной странице интернет-магазина, посвященной новым Xbox, сказано: старт продаж девайсов в Беларуси состоится 18 ноября. Цена Xbox Series S — 919,99 рублей, Xbox Series X — 1 569,99 рублей. Сейчас на приставки предлагается оформить предзаказ. Правда, продавец не уточняет, финальные ли это цены, или они действительны только для предзаказа.
Еще один крупный магазин для геймеров — belconsole — пишет, что Xbox Series S будет продаваться за 949,99 рублей, Series X — за 1600 рублей. Там же уточняется, что в продажу устройства поступят 10 ноября. Правда, есть приписка: «цены предварительны и могут измениться в любую сторону».
Для сравнения: PlayStation 5 от Sony, по информации «5 элемента»,
Напомним: Xbox Series X
Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приставки появятся в Беларуси в ноябре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)