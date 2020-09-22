Еще один музыкант получил 8 суток ареста за то, что выступил для минчан

Источник материала: Tut.by

Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower Владислав Новожилов получил восемь суток ареста. Об этом TUT.BY сообщил Алесь Таболич , основатель группы Znich и один из экс-претендентов на пост президента Беларуси.



Фото: instagram.com/lesley.knife

Вечером 19 сентября Владислав Новожилов (известен как Lesley Knife) вместе с Александром Помидоровым давали бесплатный концерт для местных жителей в районе столичной улицы Ангарской. После выступления приехали силовики, и музыкантов задержали.

Помидорова доставили в РУВД Заводского района, а затем перевели на Окрестина. 21 сентября ему дали восемь суток: его признали виновным «в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий» (ст. 23.34 КоАП). Сегодня такой же приговор вынесли и Новожилову. Таболич передает, что такое решение приняла судья Жанна Хвойницкая.



Концерт в районе Ангарской. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К слову, на следующий день на месте концерта демонтировали скамейки, мы узнавали почему .

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