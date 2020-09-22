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Еще один музыкант получил 8 суток ареста за то, что выступил для минчан
Источник материала: Tut.by
Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower Владислав Новожилов получил восемь суток ареста. Об этом TUT.BY
Вечером 19 сентября Владислав Новожилов (известен как Lesley Knife) вместе с Александром Помидоровым
Помидорова доставили в РУВД Заводского района, а затем перевели на Окрестина. 21 сентября ему дали восемь суток: его признали виновным «в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий» (ст. 23.34 КоАП). Сегодня такой же приговор вынесли и Новожилову. Таболич передает, что такое решение приняла судья Жанна Хвойницкая.
К слову, на следующий день на месте концерта демонтировали скамейки,
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Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower Владислав Новожилов получил восемь суток ареста. Об этом TUT.BY сообщил Алесь Таболич, основатель группы Znich и один из...
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