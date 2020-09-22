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Отличите ли вы шизофрению от маразма? Проверьте в медицинском тесте

22.09.2020 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Существует множество психических расстройств, для которых в целом характерно сочетание анормальных мыслей, представлений, эмоций, поведенческих реакций и отношений с окружающими. HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, что вы знаете о психических расстройствах и эмоциональных состояниях, о которых часто говорят психологи (и не только).

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HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, что вы знаете о психических расстройствах и эмоциональных состояниях, о которых часто говорят психологи (и не только).
 
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