Отличите ли вы шизофрению от маразма? Проверьте в медицинском тесте

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Существует множество психических расстройств, для которых в целом характерно сочетание анормальных мыслей, представлений, эмоций, поведенческих реакций и отношений с окружающими. HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, что вы знаете о психических расстройствах и эмоциональных состояниях, о которых часто говорят психологи (и не только).