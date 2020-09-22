Барнхаус в Минске. Как выглядит и из чего строят новый дом по смелому архитектурному проекту

Источник материала: Tut.by

Дома в стиле барнхаус в нашей стране строить начали не так давно и не так массово, как в Европе. Зато к каждому построенному внимание публики огромное. Недавно мы узнали, что один такой дом-красавец строят прямо в частном секторе Минска. Что он из себя представляет сейчас и как будет выглядеть в итоге, уже можно посмотреть в видеообзоре от архитектурной студии ZROBYM architects.

В этом видео на канале студии архитекторы проекта Андрей Маковский, Алексей Кораблев и Александр Жаловский рассказывают о своем новом объекте на улице Тепличной в Минске.

Это современный барнхаус c двумя этажами и большими панорамными окнами. Сейчас на объекте идут работы по его сборке. Пока все конструкции и узлы не скрылись под внешней отделкой, авторы проекта рассказали про уникальные конструктивные решения, а также про планировку и дизайн интерьера.





Конструкция этого дома и впрямь очень необычная. Одна его часть отлита из бетона, вторая собрана из металла, к основному двухэтажному барнхаусу пристроен еще один, меньших размеров.





Этот барнхаус от обычных построек в таком стиле отличается тем, что первый этаж у него практически весь стеклянный (поэтому его рабочее название — теплица).

Второй этаж имеет скатную мансардную крышу и выполнен из металлических конструкций. Здесь мы видим, как крыша переходит в стены — они будут покрыты фальцем.

Бетонная часть первого этажа частично является не чем иным, как гаражом. Причем бетонные поверхности останутся на виду. Изначально их планировалось оставить гладкими, но заказчик захотел сделать поверхность фактурной. Это получилось сделать с помощью перфоратора, откалывая тонкий верхний слой бетона.





Андрей Маковский говорит, что они впервые такое делали на своих объектах, но результатом он доволен: получился очень оригинальный вид отделки.

Бетонный гараж находится под отапливаемыми помещениями второго этажа, поэтому в конструкции его потолка применены специальные термоотсечки между холодным гаражом и теплым контуром дома.





Металлические колонны снаружи обшиваются деревянным каркасом и утепляются. Алексей Кораблев говорит, что получилась двойная конструктивная система, состоящая из несущих колонн и каркасных стен.

Металлическое усиление потребовалась из-за того, что проектом запланированы большие высота и ширина пролетов, и сделать из дерева такой большой пролет, не используя затяжки, не получилось бы.

Отдельным сложным элементом являются выносы второго этажа, которые выходят за теплый контур дома. Их сделали из дерева, чтобы исключить мостики холода через бетон. Плюс это дает возможность спрятать в каркасе ливневую канализацию, которая собирает дождевую воду с крыши и уводит ее в дренаж.





На первом этаже из бетона отлит отдельно стоящий куб. На плане видно, что это квадрат и его можно обойти по периметру. Он является несущей конструкцией, а также важным декоративным элементом в будущем интерьере. На одной из его стен будет смонтирована лестница с консольной лестницей. Внутри кубика расположится санузел.





Одно из пожеланий заказчика было использовать двери-невидимки. И архитекторам нужно было придумать, как подружить их с лицевой монолитной стеной и закрыть монтажные зазоры без использования штукатурки и гипсокартона.

— Мы придумали использовать отлитые из бетона четверти в проемах дверей, в которые с обратной стороны станут коробки дверей-невидимок, — говорит Александр Жаловский.





Холодные наружные стены и теплые в месте примыкания соединены через термический вкладыш. Тем самым отсекается холод от холодной стены к внутренней.

Александр Жаловский рассказал о том, как отделываются бетонные поверхности внутри дома: их шлифуют до заполнителя и таким образом получается интересная фактура.





Кстати, а что это за пристройка в виде маленького барнхауса? Ничего секретного: там будет находиться зона гостиной. В ней будет диванная зона, экран проектора и огромный подвесной камин напротив большого окна.





На втором этаже будет холл, из которого можно будет попасть в другие помещения. Большую площадь занимает мастер-спальня. Прямо из нее мы проходим в гардеробную комнату и через нее попадаем в санузел.









По соседству со спальней будет рабочий кабинет со своим окном, через которое просматривается сад.









Также на этаже разместились ванная и две симметричные детские комнаты.